Estudiantes en Turbo, Antioquia fortalcerán sus procesos de aprendizaje con nueva aula interactiva

Turbo, Antioquia

760 estudiantes y 37 docentes de la Institución Educativa Comunal San Jorge, en Turbo, cuentan con un nuevo espacio formativo diseñado para transformar la educación rural. La llegada de este entorno equipado busca reducir las brechas digitales y de aprendizaje en el territorio.

La nueva Aula Interactiva está dotada con equipos de cómputo, pantalla interactiva, soluciones tecnológicas y una biblioteca escolar con más de 1.000 libros. Adicionalmente, incluye juegos didácticos y material bibliográfico adaptado a la comunidad.

Acompañamiento docente y desarrollo social

Para garantizar el máximo provecho pedagógico, la infraestructura tecnológica estará respaldada por un acompañamiento docente especializado. Los profesores recibirán formación metodológica continua para convertir la tecnología, la lectura y la innovación en motores de equidad y desarrollo para los niños.

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Terpel y el Ministerio de Educación Nacional. La alianza entre el sector público y la empresa privada ratifica el compromiso con las regiones más apartadas, materializando oportunidades reales para la comunidad escolar de Turbo.

Por parte de la Fundación Terpel, esta labor de aulas interactivas ha permitido que 8 municipios en diferentes partes del país, puedan contar con este tipo de espacios que benefícian a estudiantes, docentes y directivos. Su misión según menciona la fundación, es ampliar las oportunidades de aprendizaje en los territorios y fortalecer una educación de calidad, facilitando el acceso a herramientas, recursos y procesos de formación que contribuyan al desarrollo de las comunidades educativas del país.