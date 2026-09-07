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07 sep 2026 Actualizado 15:03

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Hallan muerto a un ciudadano sirio en apartamento de renta corta en Medellín

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso y establecer las causas de muerte del extranjero.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

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Un hombre de 40 años, de nacionalidad siria e identificado como Fadi Al Refai, fue encontrado el 6 septiembre sin vida en un apartamento de Medellín.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hallazgo del extranjero se dio en un apartamento de renta corta ubicado en El Poblado. Empleados del lugar ingresaron al inmueble, debido a que el huésped debía realizar la entrega del apartamento y no respondía a los llamados.

Al ingresar, los trabajadores encontraron al hombre acostado sobre una cama y sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Abren investigaciones del caso

Unidades de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al lugar y el levantamiento del cuerpo del extranjero.

Las autoridades están a la espera de los resultados de los procedimientos forenses para establecer la causa del sirio que no tenía signos de violencia aparentes, mientras avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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