Hallan muerto a un estadounidense en un apartamento de El Poblado, en Medellín

Medellín

El ciudadano estadounidense Christopher Ryan Galusha, de 32 años, fue hallado muerto en un apartamento del sector El Poblado, en Medellín. El cuerpo fue encontrado sobre la cama de una de las habitaciones y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Según información preliminar de las autoridades, el hallazgo se produjo luego de que vecinos del edificio residencial, ubicado en el séptimo piso, alertaran por un fuerte olor que provenía del inmueble. Tras recibir el aviso, unidades de la Policía y personal de criminalística ingresaron al apartamento y localizaron el cadáver del extranjero.

Otros detalles

Galusha habría arrendado el lugar a través de una plataforma digital aproximadamente un mes atrás y no se tenía contacto con él desde hacía al menos cinco días.

Durante la inspección judicial del apartamento, los investigadores también encontraron varias sustancias estupefacientes, que quedaron bajo custodia como parte del proceso investigativo.

Equipos de criminalística realizaron la inspección técnica del lugar y recolectaron evidencias que permitirán avanzar en el esclarecimiento del caso. Por el momento, las causas de la muerte no han sido establecidas y deberán ser determinadas mediante los análisis forenses correspondientes.

De acuerdo con registros de las autoridades, durante 2025 al menos 15 ciudadanos extranjeros han fallecido en Medellín en medio de diferentes circunstancias que han sido objeto de investigación.