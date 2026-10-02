Vendedores informales en el centro de Medellín reciben dotación especial para dignificar su labor

Medellín

La alcaldía de Medellín realizó la entrega oficial de kits de dotación a más de 120 vendedores y vendedoras ambulantes ubicados en el Parque Berrío. Esta iniciativa busca dignificar su labor diaria y proyecta impactar progresivamente a cerca de 400 comerciantes informales del centro histórico de la ciudad.

El equipamiento suministrado consta de carritos, termos, bolsos y sombrillas, herramientas pensadas para facilitar su trabajo diario. Con este apoyo, los beneficiarios cuentan con los insumos necesarios para laborar en mejores condiciones y generar el sustento de sus familias de forma segura.

Organización e imagen del espacio público

La entrega de estos kits responde a los compromisos pactados durante las obras de remodelación y recuperación del sector. El objetivo central es establecer reglas claras de convivencia que garanticen el orden y la estética en las áreas de mayor afluencia peatonal y turística.

A través de la homologación del mobiliario, se busca unificar la imagen visual del Parque Berrío y promover el respeto por las zonas de circulación. De este modo, lo que se desea por parte del distrito es equilibrar la actividad del comercio informal con los derechos de peatones, visitantes y establecimientos comerciales formales.

Gratuidad del espacio y combate a la extorsión

Las autoridades reiteraron que el uso del espacio público para estas actividades es completamente gratuito y no está sujeto a cobros por parte de terceros. Además de la entrega de herramientas, el municipio brindará acompañamiento constante a los trabajadores para asegurar el cumplimiento de los acuerdos de uso.

Paralelamente, se anunció una ofensiva contra las estructuras criminales e ilegales que intentan extorsionar o cobrar “vacunas” a los comerciantes informales. La administración enfatizó que protegerá a los venteros autorizados y perseguirá a quienes pretendan adueñarse de las zonas públicas.