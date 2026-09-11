Lucas González habló de James Rodríguez ¿Cuándo podría debutar en Nacional?

James Rodríguez fue presentado como el nuevo fichaje de Atlético Nacional, durante la rueda de prensa de este viernes 11 de septiembre. James, junto con el director técnico Lucas González y el presidente Sebastián Arango, señalaron su felicidad en la transmisión tras el nuevo refuerzo del colombiano.

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¿Qué dijo Lucas González?

El entrenador Verdolaga declaró su emoción tras contar con el “10″ de la selección. “Con el presi, habíamos hablado de tener la posibilidad de dirigirlo antes de que se retirara y pasó para nosotros antes de lo que pensamos, me uno a lo dicho. Somos unos afortunados, lo que ha hecho por dejar el nombre de Colombia en alto”.

González también afirmó que: “Va a ser que Nacional construya grandeza, que nuestro equipo sea mejor y el fútbol colombiano sea mejor. Los buenos siempre tienen que estar en el campo y juntos, cuando no hay jugadores buenos”,

Elogios hacia James

Victor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, entregó palabras de admiración hacia James: “Creo que no hay ningún jugador en Colombia que inspire más que James... Con el futbol que vos haces nos das alegría y nos transformas en esos momentos de juego a pasarlo muy bien, yo creo que vos haz hecho que Colombia sea a nivel mundial reconocida”.

¿Cuándo será el debut de James?

El estratega explicó “En el entreno lo vimos muy bien, lo importante es que el tenga la ilusión de jugar rápido y si es por el va a querer jugar este domingo, vamos a ver como se siente y esperamos verlo con la camiseta dentro de muy poco”.

Por parte de James, se le preguntó que tan listo está para su primera participación con Nacional, a lo que el volante agregó “Estoy listo para todo lo que viene”

Se espera que el colombiano tenga su debut frente a Águilas Doradas este domingo 13 de septiembre o el próximo 16 de septiembre frente a Inter de Bogotá en el Nemesio Camacho el Campín.