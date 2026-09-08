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08 sep 2026 Actualizado 22:35

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Política

“Colombia ha sido el aliado más fuerte de EE.UU. en seguridad y economía de la región”: Marco Rubio

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció acerca de los acuerdos alcanzados con Colombia tras su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella.

“Colombia ha sido el aliado más fuerte de EE.UU. en seguridad y economía de la región”: Marco Rubio

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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