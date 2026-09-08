“Colombia ha sido el aliado más fuerte de EE.UU. en seguridad y economía de la región”: Marco Rubio
En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció acerca de los acuerdos alcanzados con Colombia tras su encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella.
“Colombia ha sido el aliado más fuerte de EE.UU. en seguridad y economía de la región”: Marco Rubio
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...