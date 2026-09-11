Manifestaciones en Bogotá: así avanzan a esta hora

Este viernes, 11 de septiembre, Bogotá vuelve a vivir una jornada de movilizaciones que genera afectaciones en diferentes vías de la ciudad.

El tránsito de personas comenzó desde las 2:00 de la tarde. La Secretaría de Movilidad informó que una de las manifestaciones inició en la Universidad Distrital, sede Macarena, y se dirigió hacia la carrera Séptima para avanzar por esta vía. En ese momento, los buses de TransMizonal y los servicios duales mantuvieron desvíos entre las calles 26 y 46.

Posteriormente, se conoció que otra manifestación avanzaba por la carrera Décima, lo que generó afectaciones en el tráfico. No obstante, minutos después, la movilidad se recuperó tanto en la vía como en la estación Museo Nacional.

A estas movilizaciones se sumó otro grupo de personas que avanzaba por la carrera 13 con calle 45 en dirección hacia el sur, con destino a la Embajada de Palestina. De igual manera, un segundo grupo se movilizaba por la carrera Séptima con calle 40 hacia el norte, también con destino a la sede diplomática.

En medio de la jornada, se ha registrado la vandalización de buses de transporte público, locales comerciales y diferentes calles de Bogotá. Ante las afectaciones sobre la calle 26, TransMilenio suspendió el servicio en las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, British Council, Salitre El Greco, Vive Claro y El Tiempo, todas ubicadas sobre la calle 26.