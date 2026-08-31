EN VIVO Manifestaciones Universidad Distrital HOY 31 de agosto: vías cerradas y TransMilenio

Este lunes 31 de agosto se presentan manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Distrital sede Macarena, por lo que se pueden generar afectaciones viales.

La UNDMO se encuentra en el punto con tanquetas.

Las manifestaciones dieron inicio alrededor del mediodía, generando afectación a la operación de Transmilenio en dos puntos de la ciudad.

Uno de ellos es en la troncal Américas, donde hay contraflujo entre la calle 13 con carrera 22 y la carrera 27, mientras que en la estación de Ricaurte, por la calle 13, continúa sin prestar su servicio.

Así está la movilidad en Bogotá EN VIVO

Hay nuevos mensajes 2:45 P.M. | 10.418 usuarios de Transmilenio afectados por disturbios entre encapuchados y la UNDMO en la Avenida Circunvalar con Calle 31, cerca a la Universidad Distrital sede Macarena 2:30 P.M. | Transmilenio reporta 8.062 usuarios afectados por disturbios en inmediaciones a la Universidad Distrital, sede Macarena 1:50 P.M. | Sigue cerrada la Avenida Circunvalar con calle 31 por manifestación en cercanías de la Universidad Distrital sede Macarena 1:05 P.M. | Manifestación en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena, continúa 1:00 P.M. | Manifestantes se retiran del lugar y servicios troncales retoman su operación 12:50 P.M. | Continúa la manifestación en la Universidad Distrital, sede Aduanilla de Paiba 12:45 P.M. | Se presentan manifestaciones en la Universidad Distrital que afectan la operación de TransMilenio



