Crónica de un terremoto, sonidos y voces de la tragedia desde Armenia y el eje cafetero

Armenia

Una semana del terremoto…

Estos fueron los sonidos hace una semana, el lunes 10 de agosto a las 7y35 de la mañana cuando el terremoto de 7.4 sacudió con fuerza el centro y el suroccidente del país… fueron 90 segundos de pánico, terror, miedo, desesperación, susto, angustia, que en el caso de Armenia nos regresaron 27 años atrás…y nos volvieron a la trágica memoria cuando el 25 de enero ocurrió el terremoto del 25 de enero de 1999…

Las calles del centro, sur y norte de Armenia se llenaron de polvo, de escombros, de grietas… de llanto… y de caos… todos pensando en las familias, madres, padres, hermanos, hijos, abuelos, primos, tíos, compañeros y amigos…todos buscando ese abrazo y ese mensaje de estoy bien…

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El 10 de agosto quedará marcada como una fecha tatuada donde se movió con fuerza la tierra, pero también los corazones no solo de los habitantes de Armenia y el Quindío, sino de Pereira, Risaralda, Manizales, Caldas, Cali, Valle del Cauca, Quibdó y del Chocó.