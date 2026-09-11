Juez ordena medidas urgentes por hipopótamos que ponen en riesgo a 23 niños en Antioquia

Puerto Nare, Antioquia

Un juzgado de Puerto Berrío ordenó a Corantioquia adoptar medidas urgentes para proteger a más de 20 niños que deben atravesar diariamente el río Nare en lancha para llegar a sus escuelas, debido a la presencia de un grupo de hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío, tras estudiar dos acciones de tutela presentadas por líderes de la comunidad en favor de los estudiantes que se movilizan entre la vereda Canteras y el corregimiento La Pesca.

De acuerdo con la información presentada ante el juzgado, 23 menores de edad utilizan este recorrido fluvial para asistir a la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y al Centro Educativo Rural El Gatico.

El riesgo quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a varios hipopótamos acercándose a la embarcación en la que se movilizan los estudiantes, situación que evidenció una amenaza para la vida e integridad de los menores de edad.

Según las autoridades ambientales, en el sector permanece un grupo de aproximadamente cinco hipopótamos que continúa reproduciéndose, lo que aumenta la preocupación de la comunidad por la seguridad de quienes utilizan el río como vía de transporte.

Corantioquia deberá definir qué hacer con los hipopótamos

En el fallo, el juzgado ordenó a Corantioquia realizar, en un plazo máximo de un mes, una valoración técnica de los ejemplares y determinar cuál es la medida de manejo más adecuada para el caso.

Además, la autoridad ambiental deberá instalar avisos de advertencia en los puntos donde se registra con mayor frecuencia la presencia de los hipopótamos y poner en funcionamiento, en un plazo de 48 horas, un sistema de alertas tempranas que permita a los habitantes reportar oportunamente el avistamiento de estos animales.

El fallo también establece responsabilidades para el municipio, la Gobernación de Antioquia y la empresa encargada del transporte fluvial, que deberán definir medidas para garantizar que los estudiantes puedan cruzar el río de manera segura.

Una de las órdenes está relacionada además con la educación de los menores, quienes habían recibido la recomendación de recibir clases virtuales. Sin embargo, en la zona hay hogares que no cuentarían con conexión estable a internet ni con servicio permanente de energía eléctrica.

Por ello, el juzgado ordenó que los estudiantes retomen las clases presenciales, mientras las autoridades implementan las medidas necesarias para garantizar un traslado seguro.