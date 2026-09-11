Tres extranjeros fueron expulsados tras operativos en Itagüí: tenían orden de captura por hurto

Itagüí, Antioquia

Tres extranjeros quedaron vinculados a procesos de expulsión de Colombia luego de una serie de operativos de control realizados en Itagüí, al Sur del Valle de Aburrá, con participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y Homeland Security Investigations (HSI) de la Embajada de Estados Unidos.

Las jornadas tuvieron como objetivo verificar la identidad, los antecedentes judiciales y la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en el municipio. Para ello, las autoridades utilizaron herramientas tecnológicas especializadas de identificación y consulta de información.

Extranjeros tenían órdenes de captura

Durante los procedimientos fueron identificados dos ciudadanos venezolanos que tenían órdenes de captura vigentes por hurto agravado. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los procesos correspondientes.

Las verificaciones también permitieron establecer que otro ciudadano venezolano tenía una condena de 12 años de prisión por el delito de hurto.

Además, las autoridades individualizaron a otros ciudadanos extranjeros que registraban múltiples anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio colombiano.

Los operativos dejaron además una captura en flagrancia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, a esta persona le fueron incautados aproximadamente 500 gramos de marihuana.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, aseguró que los controles se mantendrán y enfatizó que el cumplimiento de la ley aplica independientemente de la nacionalidad.

“En Itagüí todas las personas deben cumplir la ley, sin importar su nacionalidad. Quienes incurran en conductas delictivas o incumplan las normas migratorias deberán responder ante las autoridades competentes y asumir las consecuencias establecidas en la ley”, indicó el mandatario local.

Migración Colombia informó que continúa revisando la situación judicial y migratoria de otros extranjeros identificados durante los controles, con el fin de determinar si corresponde adoptar nuevas medidas.