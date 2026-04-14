El dilema de los hipopótamos en Colombia: entre la eutanasia y la translocación internacional
Natalaria Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, explicó que el plan integral de manejo contempla tres medidas fundamentales: translocación, confinamiento y eutanasia.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...