Parlamento de Nicaragua inicia reformas para suspender las elecciones tras órdenes de Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participando de un acto político en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R. / Ronald Peña R. ( EFE )

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes, después de que el presidente Daniel Ortega ordenara impulsar cambios para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones, en medio del rechazo de países como Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Ejecutivo, con el fin de definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según indicó, permitirán “garantizar las bases jurídicas” de las reformas.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

En contexto: Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua donde gane la oposición

Sin la oposición

Además, ordenó a los diputados y a las “organizaciones correspondientes” preparar “las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán” competir en unas elecciones.

De momento no está claro en qué consistirá la reforma al proceso electoral. Lo único que ha dicho Ortega es que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

Según el dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, Ortega siempre ha querido convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba, porque a juicio del mandatario las organizaciones políticas “dividen a las sociedades”.

Para Chamorro, los sandinistas celebrarán elecciones internas, como lo hacen en China, para designar a sus autoridades. “Es ese el centralismo chino y cubano el único que le ha interesado”, zanjó.

Rechazo internacional

El Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega.

“Suprimir” un derecho “fundamental” como es el voto “representa un fuerte agravio” a los principios democráticos y, “en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua”, señaló la Cancillería panameña en un comunicado.

Con este llamado a consultas al embajador Eddy Davis Rodríguez, el Ejecutivo panameño retira a su representante diplomático en Managua, lo que implicaría una caída en las relaciones bilaterales.

Le interesa: Nicaragua mantiene una red “transnacional” contra exiliados, advierten expertos de la ONU

Costa Rica también reiteró “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua.

Impunidad total

La oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional “que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad” y ha demandado “que actúen ya respaldando al pueblo nicaragüense y ejerciendo la máxima presión política y diplomática para que se abra en nuestra patria la ruta hacia la democracia”.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura. Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral.