Ortega descarta elecciones en Nicaragua donde gane la oposición

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega , en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición llegue al gobierno.

“Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”, dijo Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista , celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna, tras cuestionadas elecciones o con medidas que anularon a sus rivales, con su esposa Rosario Murillo.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio reformas constitucionales ampliaron el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua .

“Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones”, afirmó Ortega, ante miles de seguidores reunidos en una plaza en Managua.

Sin embargo, “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, añadió el presidente.