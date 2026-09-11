Compartir Next 2026, así transforma Editorial Santillana la educación en Latinoamérica

Editorial Santillana celebra del 10 al 12 de septiembre su II Encuentro Internacional de Líderes: Compartir Next 2026, un congreso que reúne a más de 400 rectores de instituciones de todo el mundo y a expertos en pedagogía, tecnología y salud emocional para analizar las tendencias actuales de la educación global.

La cita se desarrolla alrededor de una de las preguntas, que, en palabras de Alberto Polanco, CEO de Santillana, más le preocupa a la sociedad contemporánea: ¿cuál es el futuro de la formación en el mundo?

Ese mañana, dijo Polanco en la apertura del evento, “está ocurriendo hoy”. Para él, más allá de ver los cambios de paradigma por los que atraviesa la escuela, es importante también ver esos fenómenos como una oportunidad para “construir entre todos” las aulas que la sociedad requiere.

El poder del mañana

"Creamos oportunidades de vida a través de la educación". Alberto Polanco, CEO de Santillana. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar "Creamos oportunidades de vida a través de la educación". Alberto Polanco, CEO de Santillana. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

La escuela no es culpable del mundo que recibe, pero sí del mundo que ensaya. De ese modo abrió la conversación Ernesto Núñez, director global de Producto en Santillana, al referirse a la responsabilidad de los colegios en la formación de los ciudadanos hoy de cara a los años por venir.

Para Núñez, los maestros “son los responsables de una buenas parte de los problemas” que atraviesan las culturas actualmente. “El 90 % de los individuos pasa por los salones”, dijo. Por eso, como alternativa para comenzar a corregir esa problematica, propuso articular la labor docente en 4 ejes fundamentales.

Liderazgo estratégico, el primero. De acuerdo con el director de producto, se debe fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico con un acompañamiento constante, así esto implique entrar en conversaciones difíciles, que muchas veces los profesores no quieren dar. “Hay que revisar el liderazgo que se está construyendo”.

La segunda clave está asociada al crecimiento socio emocional. Según explicó el experto, a diferencia de lo cognitivo, este tipo de desarrollo no es personalizado: “para florecer debe haber un buen ambiente, incluso para el docente”. En este punto resaltó que el líder del aula y la comunidad donde trabaja deben construir entornos seguros donde el aprendizaje fluya sin trabas y con un manejo adecuado de los conflictos.

Ernesto Núñez Mejía, director Global de Producto en Santillana. | Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar Ernesto Núñez Mejía, director Global de Producto en Santillana. | Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

Inteligencia tecnológica fue el tercer eje mencionado por Ernesto Núñez. “La IA se nos metió por la puerta pequeña y nos explotó en las clases”, sostuvo. De acuerdo con él, no se trata de poner más pantallas sino de usar las que hay con otro enfoque para que sean herramientas efectivas y no distractores de los niños.

Finalmente, hizo un llamado a revisar las narrativas en torno a la escuela. “Cómo cuenta el maestro su labor es el punto”. Para ello, sugirió emplear el marketing educativo como perspectiva que permita reformular la historia que el mundo se esta contando actualmente sobre la academia. Esto, en su concepto, ayudaría a que el estudiante se sienta más emocionado e identificado con sus propios valores al recibir el conocimiento.

Estas cuatro recomendaciones, aseveró, permitirán que los ecosistemas educativos se nutran de todos los actores involucrados, desde niños hasta profesores y padres, haciendo que mejoren las capacidades cognitivas y el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

¿Cómo generar crecimiento socioemocional en los jóvenes hoy?

Alejandra Vallejo, profesora y divulgadora especializada en bienestar emocional, mindfulness y reducción del estrés. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar Alejandra Vallejo, profesora y divulgadora especializada en bienestar emocional, mindfulness y reducción del estrés. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

Alejandra Vallejo es profesora y divulgadora especializada en bienestar emocional, mindfulness y reducción del estrés y estuvo presente el II Encuentro Internacional de Líderes, Compartir Next 2026 para explicar cuál ruta debería adoptar una escuela para impulsar el crecimiento socioemocional en sus estudiantes.

Vallejo llamó la atención sobre la presión que enfrentan los docentes y la necesidad de reconocer también sus emociones, inseguridades y momentos de agotamiento. Señaló que, en muchas ocasiones, se espera que maestros y directivos sean siempre fuertes, pese a las exigencias que recaen sobre ellos. Para la especialista, recuperar el entusiasmo de los educadores es fundamental para despertar también el interés de los estudiantes por aprender.

Además, durante su intervención, la experta propuso pasar de la teoría a la acción como una forma de estimular las capacidades cognitivas. Para lograrlo, invitó a los profesores a realizar un ejercicio sencillo: dibujar un árbol. Explicó que actividades como escribir a mano o enfrentarse a un desafío creativo ponen en funcionamiento diferentes capacidades cerebrales y permiten involucrar también el sistema afectivo. Crear, insistió, “significa actuar y buscar soluciones”.

En ese sentido, sostuvo, la creatividad, también exige concentración, atención y disposición para aprender, por lo que puede convertirse en una herramienta para trabajar las emociones. Al respecto, destacó el valor de las artes, la música, la escritura, el canto y la danza en los procesos educativos, y pidió recuperar espacios como los coros escolares. Estas experiencias, explicó, contribuyen al desarrollo psicológico, físico y mental y ayudan a disminuir el narcisismo y a fortalecer la relación con los demás.

Por último, Vallejo invitó a los directores y rectores a observar el mundo y a traducir esa observación en experiencias de aprendizaje que despierten la curiosidad de sus estudiantes. Advirtió que los bloqueos personales, como el miedo a equivocarse o las ideas de “no puedo”, pueden limitar la creatividad, pero recordó que el cerebro está permanentemente buscando soluciones y flexibilidad. Trabajar la atención, la curiosidad y el pensamiento abstracto, concluyó, permite estimular el cerebro y fortalecer también la sensibilidad y la cohesión social.

Con esa conclusión de Alejandra Vallejo concluyó la primera jornada del II Encuentro Internacional de Líderes, Compartir Next 2026 de Santillana. Un espacio que busca replantear las dinámicas de la enseñanza en un entorno altamente cambiante, que exige una constante actualización pedagógica.

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