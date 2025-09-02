La educación inmersiva, una alternativa emergente

Entrar a un salón o biblioteca y ver cómo héroes y princesas emergen de los libros mientras leemos un cuento a nuestros hijos, hermanos o sobrinos. Recorrer la catedral de Notre Dame y viajar por el mundo sin necesidad de pasaporte. Realizar una cirugía a corazón abierto, cometer un error y simplemente reiniciar el nivel. Recrear historias de violencia desde la perspectiva de la víctima, a través de los cinco sentidos, y comprender aquello que la empatía no siempre alcanza a percibir.

Un estudiante, junto con sus compañeros del colegio, participa en un campamento estudiantil, sigue un mapa del tesoro usando su celular y, nueve de cada diez veces, encuentra claves para construir su proyecto de vida.

Estas experiencias ya ocurren en Colombia gracias a las tecnologías inmersivas, también conocidas como experiencias extendidas (XR).

Imaginemos un salón de clases, con gafas de realidad virtual o escenarios de realidad aumentada, donde los metros cuadrados no sean una limitación. Entrar a la “matrix”, al metaverso, como se le conoce ahora, y vivir allí experiencias educativas que rompan con los límites tradicionales del aprendizaje.

Creadores de nuevas experiencias

#NarrarElFuturo, un festival colombiano de cine y nuevos medios, ve en estas tecnologías una oportunidad para captar la atención de las nuevas generaciones, contando historias que envuelvan al espectador y lo mantengan activo, más allá de las clases tradicionales.

“Estudios globales demuestran que la retención de conocimientos usando estas tecnologías supera el 60% o 70% frente a las clases magistrales”, afirma Alejandro Ángel T., director del festival.

Experiencia “El poder de los sentidos”, proyecto ganador de la Beca de circulación y promoción de contenidos narrativos inmersos 2025 | Foto: #NarrarElFuturo: Festival de Cine & Nuevos Medios Ampliar

Sin embargo, el auge de estas tecnologías no significa que debamos dejar de enviar a los hijos al colegio, ni que un computador o un “juguete” tecnológico sean suficientes para garantizar el aprendizaje o el desarrollo personal. Según el Ministerio de Educación, en 2022 la tasa de deserción escolar alcanzó un 4,37 %, la segunda más alta en 25 años, lo cual refleja la necesidad urgente de integrar nuevas formas de educar que conecten con los intereses de los estudiantes.

Tecnología y políticas públicas

Jesenia Rodríguez, CEO del Ecosistema de Innovación Educativa y coordinadora de la agenda académica del encuentro Edutechnia, busca tender un puente entre las políticas públicas del país y las herramientas que ofrece el mundo digital. “El metaverso tiene un potencial enorme para enriquecer el aprendizaje en todos los niveles escolares, brindando oportunidades desde los simuladores para que el estudiante aplique conocimientos en un entorno inmersivo”, explica Rodríguez.

Pero también advierte que “la tecnología por sí sola no garantiza el aprendizaje; su implementación requiere un enfoque territorial”. El uso de estas herramientas, como cualquier otra, depende de quién las use y del contexto en el que se implementen.

Una Aventura al éxito: la enseñanza desde el juego

“En Fundación Isabel creemos que la tecnología es poderosa cuando fortalece el vínculo humano”, dice María Claudia Sarta, directora ejecutiva de la Fundación Santa Isabel.

La Fundación Santa Isabel impulsa a más de 10.000 estudiantes a diseñar su proyecto de vida y construir el futuro que desean. | Foto: Fundación Santa Isabel Ampliar

Allí, los jóvenes entrenan tres “superpoderes”: aprender a tomar buenas decisiones, esforzarse y gestionar sus emociones, mientras viven experiencias inmersivas que los conectan con su propósito de vida. El juego y la capacidad de asombro se convierten en detonantes del aprendizaje.

En alianza con instituciones educativas, la Fundación instala aulas de diseño de vida con realidad aumentada. A través de una tablet, los estudiantes siguen un recorrido interactivo con videos, textos y juegos que enriquecen su proceso educativo.

Estos ejemplos demuestran que la educación inmersiva es una herramienta poderosa cuando el estudiante se convierte en el centro del proceso. Como lo señala la directora de la Fundación Santa Isabel:

“Todo esto es posible gracias al rol del docente, quien actúa como mentor y guía en el proceso”.