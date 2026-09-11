Lunes 21 de septiembre regirá modificación de pico y placa al norte de Armenia por horas

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Armenia

Pico y placa adicional en la zona norte se aplicará únicamente en dos franjas horarias, tras proceso de mesas de diálogo

El pico y placa adicional para vehículos particulares y motos en la zona norte de Armenia será implementado luego de un proceso de mesas de diálogo adelantado por la Administración Municipal con diferentes actores de la ciudad.

Por lo tanto, determinaron mantener el pico y placa adicional de dos dígitos, pero aplicarlo únicamente en dos franjas horarias consideradas críticas: de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

La medida aplicará en el sector comprendido dentro del cuadrante entre la calle 2 y la calle 10 Norte, entre las avenidas Bolívar y Centenario, una zona que registra un importante flujo vehicular y donde se concentra además una amplia oferta de servicios, especialmente relacionados con la atención en salud.

La decisión fue tomada después de escuchar las propuestas, inquietudes y observaciones planteadas durante las mesas de trabajo en las que participaron ediles y representantes comunales, el sector transporte, el Comité Intergremial y la Cámara de Comercio, entre otros sectores relacionados con la movilidad y las dinámicas económicas de esta zona de la ciudad.

Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte indicó “a partir de ese diálogo la Administración Municipal tomó una decisión frente al pico y placa adicional en la zona norte. Se mantiene la necesidad de esta restricción, pero acordamos una medida ajustada a las necesidades de la ciudadanía”

El funcionario destacó que la medida tendrá un periodo pedagógico durante la próxima semana y entrará en vigencia el lunes 21 de septiembre.

Las excepciones actualmente establecidas para el pico y placa se mantienen sin modificaciones. Por lo tanto, quienes se encuentren cobijados por estas excepciones podrán continuar operando bajo las condiciones vigentes, incluidos los domiciliarios y mensajeros que cuenten con los registros correspondientes.

Modificación pico y placa en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar Modificación pico y placa en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Cerrar

Cambios de horario de atención en alcaldía de Armenia

La Alcaldía de Armenia tomó la decisión de modificar, a partir del próximo 21 de septiembre, el horario de atención al público, como una acción concreta para aportar al flujo de la ciudad.

El nuevo horario será de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La medida permitirá que los funcionarios de la Administración Municipal realicen sus desplazamientos en horarios diferentes a aquellos en los que habitualmente se concentra una parte importante de los viajes de los ciudadanos, contribuyendo a reducir la coincidencia de estos flujos en las vías de Armenia.

Esta es una decisión que nace desde la propia Administración Municipal, entendiendo que no se puede pedir a la ciudadanía que haga esfuerzos para mejorar la movilidad mientras las instituciones no hacen lo propio. Por eso, la Alcaldía asume su responsabilidad y ajusta sus propias dinámicas para aportar a una solución que beneficia a todos.

El cambio de horario no significa una disminución en la prestación de los servicios de la Alcaldía. Por el contrario, los ciudadanos podrán continuar realizando sus trámites y accediendo a los programas de la Administración Municipal dentro de las nuevas franjas de atención.

Dependencias como Tesorería, Hacienda y la Secretaría de Gobierno y Convivencia mantendrán su atención, al igual que la Secretaría de Desarrollo Social, que ofrece programas y servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos Sisbén, Adulto Mayor y Renta Joven.