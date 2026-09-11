Capturaron a alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla del ELN en el Macizo Colombiano

Cayó alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla del ELN en el Macizo Colombiano. Foto: Tercera División del Ejército Nacional

La Vega, Cauca

Alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla de una comisión del ELN en el Macizo Colombiano, fue capturado junto a otro presunto integrante de esa estructura durante una operación militar en zona rural de La Vega, al sur del Cauca.

La operación se desarrolló en la vereda El Roble, donde tropas del Gaula Militar Cauca, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía, hicieron efectiva una orden judicial contra los dos hombres.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Flaco’ sería cabecilla de una comisión de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú, del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN.

Según las investigaciones, estaría vinculado con actividades de extorsión, secuestro, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población civil en la región del Macizo Colombiano.

El general Diego Jaramillo Muñoz, comandante de la Brigada 29 del Ejército Nacional, destacó el resultado de la operación y entregó detalles sobre el material incautado durante el procedimiento.

“Fueron incautados un fusil, armas cortas, cinco proveedores calibre 5.56, tres proveedores calibre 9 milímetros, dos granadas de fragmentación, teléfonos celulares, detonadores eléctricos, un chaleco multipropósito, documentos de interés para la investigación y abundante munición de diferentes calibres”, señaló el oficial.

El presidente Abelardo de la Espriella también destacó el resultado de la operación y aseguró que las acciones de la Fuerza Pública continuarán contra las estructuras del ELN.

El mandatario calificó a los capturados como “narcoterroristas” y señaló que el objetivo es afectar a sus cabecillas, armas, finanzas y redes de apoyo.

“Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo”, afirmó.

Los dos capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial.