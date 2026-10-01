Exigen celeridad en el esclarecimiento del homicidio de una mujer en Popayán

Popayán - Cauca

Buscan a los asesinos de Camila Yisnei Zambrano en Popayán. La alcaldía municipal estableció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar, identificar y capturar a los responsables de atacar con arma de fuego a la mujer en el norte de la ciudad.

Camila era oriunda del departamento de Putumayo y estaba radicada hace varios años en la ciudad blanca.

En el barrio Villa Docente dos hombres en motocicleta se acercaron a la víctima que también transitaba en moto. Uno de los sujetos desenfundo un arma y abrió fuego en repetidas ocasiones quitándole la vida.

Por ahora no se conocen los móviles del crimen. Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad para ahondar en detalles clave para la investigación.

Diana Lorena Astudillo, alcaldesa encargada de Popayán, convocó a la ciudadanía a entregar información que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes. Es necesario que haya celeridad en el proceso investigativo y entregar resultados en el menor tiempo posible sobre los responsables del suceso violento”, dijo.

Alba Nelly Alzáte, secretaria de la mujer local, rechazó los hechos de violencia contra las mujeres y solicitó a las autoridades competentes confirmar si el caso está relacionado con un feminicidio.

La Administración Municipal habilitó los canales oficiales para recibir información bajo reserva y reiteró que se entregará la recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos que contribuyan a la identificación y captura de los responsables.

Dados los hechos, se realizó un consejo de seguridad donde las autoridades analizaron las estrategias de seguridad que se tomarán en Popayán y que serán anunciadas en los próximos días.

Entre tanto, familiares, amigos, allegados, compañeros de academia de la víctima realizaron una velatón en el parque Caldas para rechazar lo ocurrido con Camila Yisnei Zambrano y exigir justicia.