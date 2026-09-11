Corregir inconsistencias DIAN: ¿Cómo presentar una corrección en declaración de renta? Plazos y más

Las personas en Colombia deben registrar sus ingresos, gastos y propiedades de un año determinado en la declaración de renta, en el caso en el que se excedan los topes que establece año tras año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

En 2026, la DIAN estima que hasta 7 millones de personas naturales deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2025, con lo que se espera recaudar hasta 6,1 billones de pesos.

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El balance de los ingresos, gastos y deducciones, entre otros movimientos, determina si la persona debe pagar impuesto de renta o le queda saldo a su favor, por lo que conviene hacer una revisión exhaustiva o asesorarse por profesionales. Tenga en cuenta que, si observa errores en la declaración, podrá corregirlos bajo ciertas condiciones y plazos.

¿Cuál es el plazo para hacer correcciones a la declaración de renta?

El procedimiento y plazos para hacer correcciones a la declaración de renta dependen del carácter de los datos a modificar y de si estos afectan en alguna medida (aumentan o disminuyen) el valor a pagar o los saldos a favor, de la siguiente manera:

Quienes necesitan efectuar correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor tienen tres (3) años desde el vencimiento del plazo, mientras no se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos.

tienen tres (3) años desde el vencimiento del plazo, mientras no se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos. Las personas con correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor deberán presentar las correcciones dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración.

También pueden ser necesarias correcciones de errores informativos en el diligenciamiento de las declaraciones o recibos de pago, los cuales no afectan el valor del impuesto, las cuales pueden presentarse en cualquier momento. Entre ellos:

Error de NIT, Nombre, Razón social

Concepto del tributo

Año y/o periodo gravable

Fracción de año

Actividad económica

Error en la imputación de saldos a favor o anticipos. (Sujeto a la firmeza de la declaración)

¿Cómo presentar correcciones a la declaración de renta cuando cambian los saldos?

En caso de presentarse cualquier ajuste al valor del impuesto o los saldos a favor, como se mencionó previamente, el procedimiento implica la presentación de una nueva declaración en los plazos previstos (1 a 3 años según el caso), utilizando el mismo formulario del año gravable, marcando esta como corrección y relacionando el número de la declaración original, a través del Portal MUISCA de la DIAN.

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Tenga en cuenta que si aumenta el impuesto a pagar o disminuye el saldo a favor, deberá liquidar la sanción correspondiente por corrección, además de intereses por el mayor valor.

¿Qué personas naturales deben declarar renta en 2026?

Teniendo en cuenta que la UVT de referencia definida por la DIAN para el año gravable 2025 es de $49.799, las siguientes son las condiciones y topes establecidos para la declaración de renta en 2026:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2025.

Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2025, fue superior a 4.500 UVT: $224.096.000.

Si en 2025 sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2025, fueron superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total de sus compras y consumos, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2025, fue superior a 1.400 UVT: $69.719.000.

Calendario declaración renta 2026 por número de cédula

El calendario tributario de la DIAN para 2026 determina que la declaración de renta para personas naturales en Colombia para el año gravable 2025 se presenta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

Las fechas de declaración dependen de los dos últimos dígitos del NIT (los mismos de la cédula), de la siguiente manera: