¿Qué significa tener un saldo a favor en la declaración de renta? Así devuelve los saldos la DIAN. Getty Images

En Colombia, las personas y empresas realizan el reporte financiero de sus ingresos, gastos, bienes y deudas durante el año tributario a través de la declaración de renta, que se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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A través de este documento, la DIAN hace un balance de gastos, deducciones, retenciones en la fuente, anticipos, entre otras variables, para así calcular el Impuesto Neto de Renta y definir si se debe pagar o no dicho tributo.

Ante el resultado final que se ve reflejado en el Formulario 210 que exige la entidad, pueden presentarse dos escenarios:

Que el impuesto supere las retenciones y anticipos, por lo cual se debe cubrir la diferencia con el pago correspondiente.

Que el valor del impuesto sea inferior a las retenciones y anticipos, en cuyo caso queda un saldo a favor del contribuyente.

¿Cómo devuelve la DIAN los saldos a favor de la declaración de renta?

Como establece el artículo 850 del Estatuto Tributario, los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias tienen el derecho de solicitar y recibir la devolución de los mismos, de forma oportuna.

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Según esta misma legislación y las normas internas de la DIAN, las personas cuentan con varias opciones para solicitar y hacer efectiva la devolución de saldos a favor:

Imputación: Mientras no se use o solicite, se puede arrastrar el saldo a la declaración del siguiente año sin trámite adicional ante la DIAN.

Mientras no se use o solicite, se puede arrastrar el saldo a la declaración del siguiente año sin trámite adicional ante la DIAN. Compensación: Se puede utilizar el saldo a favor para el pago de otros impuestos como el IVA. Puede hacerlo la DIAN de oficio antes de la devolución.

Se puede utilizar el saldo a favor para el pago de otros impuestos como el IVA. Puede hacerlo la DIAN de oficio antes de la devolución. Devolución: La DIAN puede abonar el dinero directamente a la cuenta bancaria o como títulos valor (TIDIS) para pagos muy grandes (más de 1.000 UVT).

¿Cómo se presenta la solicitud de devolución de saldos a favor en declaración de renta?

Según explica la DIAN, la solicitud de devolución de saldos se hace a través del portal del Servicio Informático de Devoluciones: http://devolucion.dian.gov.co

Para llevar a cabo este trámite se solicitan documentos como:

Declaración con el saldo a favor liquidado.

Rut actualizado y sin suspensión

Relación de retenciones (Formato 1220)

Certificación bancaria, entre otros documentos según el caso específico.

Cabe anotar que en este proceso se compensan deudas pendientes de oficio, como se enunció anteriormente, y después se devuelven los montos restantes.

¿Cómo solicitar saldo a favor en la DIAN siendo persona natural?

A partir del periodo gravable 2023 (Resolución 000117), la DIAN implementó la devolución automática o de oficio para personas naturales que cumplan los requisitos establecidos, aceptando esta modalidad al momento de presentar la declaración de renta, suministrando la cuenta bancaria para este fin.

En este caso, luego de emitir la resolución del saldo a favor, la DIAN tiene 15 días hábiles para abonar el dinero correspondiente. Tenga en cuenta que se debe aceptar la devolución dentro de los dos días hábiles tras presentar el documento.

Si el contribuyente no está de acuerdo con recibir el dinero bajo este sistema, puede solicitar la devolución o compensación bajo cualquiera de las otras modalidades antes mencionadas.

¿Cuál es el plazo para la devolución del saldo a favor?

Los contribuyentes pueden solicitar la devolución o compensación de saldos a favor en la declaración de renta máximo en los dos años siguientes desde el vencimiento del plazo para declarar, según indica el artículo 854 del Estatuto Tributario.

Asimismo, la DIAN dispone de los siguientes tiempos de respuesta, una vez presentada la solicitud de devolución: