Lista documentos necesarios para presentar declaración de renta 2026 persona natural: DIAN explica

Según el Ministerio de Justicia, la declaración de renta es un documento oficial en el cual un ciudadano debe dejar constancia de sus ingresos, gastos y propiedades en un año en específico.

Dicho registro debe ser presentado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), y a partir de la información registrada puede o no pagar un impuesto.

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Por esto, la autoridad tributaria estipula ciertos documentos para que todas las personas naturales puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y así evitar sanciones, los mismos que aquí le dejamos para que pueda llevar a cabo dicho proceso, y son los siguientes:

Extractos bancarios. Recibos del pago del impuesto predial. Recibo del pago del impuesto de vehículos y/o factura de la compra del vehículo. Certificado de inversiones. Facturas de compra de maquinaria. Certificado de avalúos técnicos. Anexo de la declaración anterior.

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¿Cómo saber si debo declarar renta en 2026?

Según la DIAN, las personas naturales que sean residentes deben presentar la declaración de renta por el año sujeto a impuestos, que en esta ocasión es el 2026, siempre y cuando cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Sus ingresos totales durante el año 2025 deben ser iguales o superiores a $69.718.600 .

. Los consumos que haya realizado con tarjeta de crédito tuvieron que haber sido iguales o superiores a $69.718.600 .

. El valor total de las compras y consumos debe ser igual o superior a $69.718.600 .

. El valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a $69.718.600 .

. Su patrimonio bruto al finalizar el año 2025 debió ser igual o superior a $224.095.500.

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¿Qué debo hacer para presentar la declaración de renta?

La entidad tributaria (DIAN) entregó una serie de pasos para que los ciudadanos sepan qué deben presentar para que puedan llevar a cabo el pago de la declaración de la renta, que les dejaremos a continuación:

Realice la inscripción en el RUT, si todavía no lo ha hecho. Actualice el RUT, si su información ha cambiado. Tenga registrada en su RUT la responsabilidad 5: impuesto sobre la Renta y complementario, régimen ordinario. Habilite su cuenta de usuario para ingresar a trámites y servicios DIAN, si aún no lo ha hecho. Recuerde la contraseña que estableció cuando habilitó su cuenta de usuario para ingresar a trámites y servicios DIAN. Recupere la contraseña para ingresar a trámites y servicios DIAN, si es el caso. Tenga activa su firma electrónica, si es obligado virtual o genérela voluntariamente, para el cumplimiento de obligaciones, operaciones y trámites. Tenga listos los documentos necesarios para diligenciar su declaración de renta. Presente la declaración y pague, si hay lugar a ello.

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