Video juegos educativos y un chatbot “socrático”: Santillana anuncia revolución digital escolar

UNOi es un modelo de innovación educativa creado por el Grupo Santillana que transforma las escuelas mediante herramientas tecnológicas, pedagógicas y de gestión digital. En 2026 está cumpliendo 15 años de trabajo en las aulas y los celebró este 4 de septiembre con un congreso en Republica Dominicana, que reunión a cerca de 200 rectores de colegios de Colombia, expertos en inteligencia artificial, cultura organizacional escolar y psicólogos para revisar el estado de la formación de la niñez en país y sus perspectivas a fututo.

La jornada abrió con Camilo Montenegro, director de UNOi Colombia, resaltando el rol de los directores en las instituciones, quienes, indicó, son los responsables de liderar los proceso de actualización de las mallas académicas y de las herramientas tecnológicas que acompañan la formación de los jóvenes, tales como la inteligencia artificial. “Nuestro objetivo como docentes es formar seres humanos plenos, junto con las familias y las escuelas para mejorar y promover cambios reales; por medio de la modernización”, dijo.

Camilo Montenegro, director de UNOi Colombia. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Ampliar Camilo Montenegro, director de UNOi Colombia. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Cerrar

IA en todos los frentes del sistema educativo de UNOi

Improve es una plataforma y metodología digital de Santillana integrada dentro del ecosistema de innovación de UNOi, diseñada para impulsar la excelencia académica a través de la analítica de datos y estrategias de aceleración del aprendizaje.

Durante la edición 2026 del Congreso, Carlos Amaya, Director de Improve, anunció que el hub lanzará este año desarrollos asociados a la implementación de inteligencia artificial que involucran todo el esquema de educación, desde la toma de decisiones de los rectores de los colegios, hasta la retroalimentación de los maestros hacia los estudiantes por sus resultados en las pruebas del Estado.

Carlos Amaya, director de Improve. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Ampliar Carlos Amaya, director de Improve. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Cerrar

El primero tiene que ver con dos nuevos motores para transformar la preparación de los estudiantes para la Prueba Saber 11: Supersimulacros e Improve Assessment Cross. Esto, dijo, convierte el entrenamiento en una experiencia similar a un videojuego, con Kron (un avatar animado) como guía, simulacros que se adaptan al nivel de cada estudiante y retroalimentación inmediata sobre sus respuestas. La herramienta incorpora además juegos digitales y competencias para hacer seguimiento al progreso.

El segundo desarrollo permite a los colegios cruzar resultados entre áreas, grados y sedes para identificar brechas de aprendizaje y contrastar el currículo con los referentes de la prueba, dándole insumos al rector para tomar mejores decisiones. A partir de esta información, la IA genera análisis sobre los desempeños de los estudiantes y puede entregar al docente una clase con actividades construidas a partir de los errores y dificultades detectadas en el aula.

La propuesta también incorpora un sistema de chat socrático, diseñado para que este no le entregue al niño directamente la respuesta correcta, sino que lo conduzca a comprender por qué se equivocó o por qué acertó. A partir de preguntas, explicaciones y una regla general que pueda aplicar posteriormente, el sistema utiliza las evidencias de sus propias pruebas para recuperar aprendizajes y convertir cada error en una oportunidad de preparación para el examen.

Estas innovaciones estarán disponibles únicamente para los planteles miembro de UNOi, sin embargo, las organizaciones interesadas en acceder a ellos podrán hacerlo contactando directamente a Santillana Colombia.

¿Cómo usar la IA para mejorar la escuela?

Por otro lado, el foro tuvo un espacio para revisar los desafíos de la academia moderna.

Uno de esos grandes retos que tiene el sistema educativo es el uso correcto y eficiente de la tecnología en la gestión de las escuelas. Así lo sostuvo durante el evento Andrea Iorio, experto en liderazgo, inteligencia artificial y transformación digital.

Andrea Iorio, experto en liderazgo, inteligencia artificial y transformación digital. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Ampliar Andrea Iorio, experto en liderazgo, inteligencia artificial y transformación digital. | Foto: UNOi y Santillana Colombia Cerrar

Para él, el modelo educativo vigente es una herencia de la revolución industrial que busca trabajadores predecibles y estandarizar a gran escala la enseñanza, sin un enfoque en las habilidades humanas. Según indicó, “esto ya no funciona en el mundo de hoy”, básicamente, por 3 razones. Primero, los avances diarios de los algoritmos hace que la actualización inmediata de los planes de estudio sea prácticamente imposible.

Segundo, “no hay comparación: la IA aprende de manera más rápida que cualquier humano”, y tercero, su poder de procesamiento de data es muy superior”, ya que son más eficientes analizando millones de datos; “supera por mucho nuestra habilidad limitada de asimilar estímulos”, aseguro.

Esto tiene un impacto, principalmente, en la forma en la que los niños se acercan al conocimiento. Según el experto, lo niños no saben usar correctamente las aplicaciones, y por ende, no miden los riegos y generalmente traspasan los limites éticos, afectando su compromiso cognitivo con las materias. “Encontré, investigando, que el 55% de los estudiantes que usan ChatGpt para resolver tareas no revisan los resultados de las consultas. Esto es grave: a largo plazo puede atrofiar la capacidad resolutiva de toda una generación y sus procesos de aprendizaje. Además, ese comportamiento, agregó, puede impactar sus posibilidades de empleo ya que no adquieren diferenciación creativa.

¿Cómo resolverlo?

Para resolver ese fenómeno y convertir a los motores de IA en aliados en las aulas, Andrea Iorio planteó que es necesario crear un “marco de ciudadanía digital” diseñado bajo tres premisas que aseguren su éxito: adecuada ingeniería de prompting, correcta alimentación de los algoritmos con información valiosa y curada, y constante evaluación humana.

Respecto del primer ítem, Andrea afirmó que la inteligencia artificial es tan buena como las preguntas que se le hacen. Por lo tanto, sugirió 3 pasos clave en la etapa de estructuración de tareas que se le asignan. “Hay que asignarle perfiles claros (asume el rol de... con especialización en...); darle un contexto especifico de donde se desarrollara el trabajo y, por último, ser extremadamente detallado con lo que se pide”.

En cuanto a la calidad de la data con la que se nutren los modelos, sostuvo que es fundamental evaluarlos constantemente, desde sus fuentes. “Deben ser altamente explicables por humanos, es decir, entendibles para quien los suministra”. Ello, en opinión de Iorio, reduce el porcentaje de alucinaciones y evita que se generen sesgos o estereotipos.

“El secreto esta en el pensamiento critico que aporta la persona que esta detrás de la pantalla”, asevero en relación a su última recomendación. Su consejo en este punto es revisar con conciencia cada respuesta, contrastando los resultados con los insumos que se le dieron al chat para confirmar que las deducciones y soluciones son correctas y no inventadas. “Sí el output dice que se sirvió de información de internet para generarlo, es pertinente ir a cada enlace para confirmar su existencia”, agregó.

Todas estas acciones, afirmó, reducen drásticamente los tiempos de reproceso por correcciones que se dan habitualmente al utilizar estas herramientas, que en promedio son de 1.46 horas diarias según OpenIA. “Las inteligencias artificiales están cambiando el mundo exponencialmente y sobre todo los modos en los que los docentes dictan sus cátedras y cómo los estudiantes las aprenden. Por eso, es importante el criterio humano, porque sin él, la IA se vuelve automática, pero no necesariamente correcta”, concluyo.

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