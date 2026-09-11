Ministros llegarán a Ocaña a revisar problemas de orden público

En Ocaña estarán ministros del Interior y Defensa por problemas de orden público en la región / Foto MinInterior

Norte de Santander

La grave problemática de orden público que se esta registrando en los municipios de El Carmen y Ocaña, Tibú motiva a los ministros de Defensa Jorge Mora y el Interior Rodrigo Lara, a regresar a la región.

Los funcionarios que evalúan hoy la problemática de inseguridad en el sur del Cesar y la zona limítrofe con Norte de Santander.

Las últimas acciones violentas que han tenido como epicentro estas poblaciones es una preocupación del gobierno nacional, por los hechos terroristas del ELN.

Frente a este panorama, han sido convocados los alcaldes de la zona norte del departamento para participar en un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña.

Los mandatarios de la zona norte del departamento han expresado su preocupación por las acciones violentas que se han venido presentando contra la fuerza pública y la población civil en esa región.