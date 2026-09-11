Comerciantes del centro de Barranquilla recurren a plantas eléctricas ante cortes de energía

Los comerciantes del centro de Barranquilla han tenido que adoptar medidas para mantener la atención al público ante las suspensiones de energía, tanto programadas como imprevistas, que se presentan en distintos sectores de la ciudad.

Gabriel Navarro, director ejecutivo de Asocentro, explicó que establecimientos comerciales y centros comerciales han optado por adquirir sus propias plantas eléctricas para garantizar la continuidad de sus operaciones cuando se presentan fallas en el servicio de Air-e.

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“Todos los comerciantes, tanto los centros comerciales como los locales pequeños, han implementado esta figura de comprar su propia planta para cuando tenemos estos accidentes, donde se va la luz”, señaló Navarro.

El dirigente gremial aseguró que estos equipos se mantienen en condiciones para entrar en funcionamiento de manera inmediata cuando se registra una interrupción del servicio.

“Cada vez que viene una persona al centro de Barranquilla no hay luz, va a encontrar luz porque tenemos las plantas siempre funcionando”, afirmó.

Tres transformadores fallaron por las altas temperaturas

Navarro también se refirió a las recientes afectaciones en la infraestructura eléctrica del centro de la ciudad. Según explicó, durante el pasado fin de semana tres transformadores presentaron fallas en medio de las altas temperaturas registradas en Barranquilla.

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“Llegamos casi a los 42 grados térmicos en el centro y en Barranquilla en general. Se explotaron tres transformadores en el centro de Barranquilla”, indicó.

De acuerdo con el director ejecutivo de Asocentro, las fallas fueron atendidas por la empresa Air-e en cuestión de días y se realizó el reemplazo de los equipos afectados. Además, algunos transformadores que presentaban deterioro o tenían una capacidad insuficiente fueron sustituidos por unidades de mayor potencia.

Aumenta la venta de abanicos y aires acondicionados

El impacto de las altas temperaturas también se refleja en el comportamiento de los consumidores. Navarro reveló que, pese a las medidas de la CREG que sancionan el aumento de consumo de energía, durante las últimas semanas las ventas de abanicos y aires acondicionados han aumentado cerca de un 20 %, debido a las condiciones de calor que se han registrado en la ciudad.

El incremento evidencia la creciente demanda de equipos para mitigar las altas temperaturas, mientras los comerciantes buscan, al mismo tiempo, alternativas para mantener sus establecimientos operativos frente a las interrupciones del servicio eléctrico.