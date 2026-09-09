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10 sep 2026 Actualizado 03:59

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Barranquilla

Alejandro Char y Eduardo Verano en desacuerdo con medida de ahorro de energía de la CREG

Pidieron que la costa Caribe sea tratada con un enfoque diferencial.

Gobernador Eduardo Verano y alcalde de Barranquilla, Alex Char. Foto: Cortesía.

Gobernador Eduardo Verano y alcalde de Barranquilla, Alex Char. Foto: Cortesía.

Gobernador Eduardo Verano y alcalde de Barranquilla, Alex Char. Foto: Cortesía.
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidieron que la Costa Caribe tenga un enfoque diferencial ante las medidas de ahorro impulsadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas que iniciaron en el mes de septiembre.

El mandatario distrital sostuvo que esta medida “es muy difícil” de sobrellevar en una zona en donde se pueden sentir hasta 50 grados de sensación térmica.

“¿Cómo no vamos a prender un abanico? Incluso, la salud de un adulto mayor puede estar en peligro”, manifestó Char.

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¿Qué dijo el gobernador Eduardo Verano?

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, sostuvo que dicha resolución “no acierta” y que está “fuera de contexto”, al indicar que, si se quiere incentivar el ahorro, se deben tener en cuenta las condiciones climáticas y las diferencias entre las regiones.

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“Aquí es casi imposible vivir sin estos elementos. Y el aire acondicionado es precisamente uno de los equipos que más consume energía y que, de una u otra manera, tiene mayor impacto en la facturación”, indicó Verano.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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