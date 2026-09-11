Capturan a señalado de participar en varios robos de prendas de oro en el norte de Barranquilla

Un hombre conocido con el alias de ‘Chucho’ fue capturado en las últimas horas en el norte de Barranquilla y quedó a disposición de las autoridades, luego de ser sorprendido, según la Policía, con un arma de fuego y municiones.

El procedimiento se realizó en el sector del barrio La Concepción, donde unidades de investigación criminal interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso. Durante la requisa, los uniformados encontraron un revólver calibre 38, de fabricación industrial, con cinco cartuchos, además de un teléfono celular.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, ‘Chucho’ sería uno de los presuntos integrantes de una estructura dedicada al hurto de prendas de oro en sectores del norte de la ciudad. Su supuesto papel consistiría en intimidar con un arma de fuego a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias.

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La Policía también lo vincula preliminarmente con al menos cinco hurtos violentos ocurridos en los barrios La Concepción, Villa Country y El Prado. Además, registra tres anotaciones judiciales relacionadas con los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Tras su captura, el hombre deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, destacó que el operativo hace parte de las acciones que adelantan las autoridades para enfrentar el hurto y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad.

La Policía anunció que continuará con las labores de inteligencia e investigación para identificar a otros posibles integrantes de grupos dedicados al hurto en Barranquilla.