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11 sep 2026 Actualizado 01:11

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Más de 3.000 pescadores del Atlántico afectados por bajos niveles en cuerpos de agua por sequía

Hacen llamado a las autoridades para el repoblamiento de peces den los diferentes ecosistemas.

Archivo del Embalse del Guájaro./ Cortesía

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Más de 3.000 pescadores del Atlántico están afectados debido al descenso en los niveles en los diferentes cuerpos de agua en el departamento debido a las altas temperaturas.

Humberto Currea, vicepresidente de la Asociación de Pescadores del Atlántico, sostuvo que los pescadores afrontan problemas en sus faenas.

“Estamos preocupados porque esta sequía aumentará y, lo que dicen, es que seguirá hasta el otro año por el Fenómeno de El Niño. Disminuye la pesca artesanal”, dijo.

Lea también: ¿Qué sectores no tendrán luz este viernes 11 de septiembre en el Atlántico?: consulte aquí

Pidió a las autoridades para que haya repoblamiento de peces cada dos meses para evitar problemas en la seguridad alimentaria de los pescadores.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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