Más de 3.000 pescadores del Atlántico afectados por bajos niveles en cuerpos de agua por sequía

Más de 3.000 pescadores del Atlántico están afectados debido al descenso en los niveles en los diferentes cuerpos de agua en el departamento debido a las altas temperaturas.

Humberto Currea, vicepresidente de la Asociación de Pescadores del Atlántico, sostuvo que los pescadores afrontan problemas en sus faenas.

“Estamos preocupados porque esta sequía aumentará y, lo que dicen, es que seguirá hasta el otro año por el Fenómeno de El Niño. Disminuye la pesca artesanal”, dijo.

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Pidió a las autoridades para que haya repoblamiento de peces cada dos meses para evitar problemas en la seguridad alimentaria de los pescadores.