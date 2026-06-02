“La democracia no exige neutralidad frente a quienes buscan destruirla”: ministro Daniel Rojas
El ministro de Educación, Daniel Rojas, defendió su derecho a retuitear al presidente y criticó la “intolerancia” en la política.
“La democracia no exige neutralidad frente a quienes buscan destruirla”: ministro Daniel Rojas
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...