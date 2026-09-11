Cali inicia entrega de ayudas económicas a damnificados por el terremoto

Un total de 9.688 personas afectadas por el terremoto en Cali recibirán el primer desembolso de las ayudas económicas definidas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el corte realizado el pasado 24 de agosto.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que los beneficiarios serán contactados y podrán reclamar los recursos en 109 puntos habilitados de Gane y SuperGIROS.

“Serán contactadas a través de mensajes de WhatsApp por el operador que tenemos de call center y también por SuperGiros. Se entregará un PIN para que la persona vaya a SuperGiros o a los Gane autorizados; son 109 puntos, y el masivo que vamos a tener en el Centro Comercial Cosmocentro el sábado y domingo, donde se atenderá exclusivamente para reclamar apoyos económicos,” explicó Peñuela.

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Los que solicitaron que el auxilio sea consignado a una cuenta bancaria, informó el secretario, aún está en proceso de culminar.

Cada beneficiario recibirá $1.050.000 mensuales, y el primer corte corresponde a un periodo de tres meses, por lo que el monto total podría llegar a $3.150.000, siempre que la persona continúe cumpliendo los requisitos y aparezca en los listados oficiales.

Peñuela señaló que se espera un nuevo listado correspondiente al segundo corte para avanzar con el siguiente desembolso.

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Por su parte, Edubina Arias Osorio, jefe de línea de ventas de Gane SuperGIROS, explicó que los damnificados se deben acercar con su documento de identidad ya sea cédula o pasaporte y el mensaje que los acredita como beneficiarios.

Recordó que el Centro Comercial Cosmocentro atenderá el sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde."