Avanza alivios tributarios y plan de reactivación económica para afectados por terremoto en Cali
La iniciativa será analizada y aprobada por el Concejo Municipal en segundo debate este lunes 14 de septiembre en plenaria.
El Concejo Municipal de Cali aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 100, que propone una respuesta institucional y temporal frente a las consecuencias derivadas del evento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026 y de la situación de calamidad pública declarada en el Distrito.
Se trata de la apuesta de exoneración del pago de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, que generará un alivio a los caleños que perdieron su casa y su negocio producto del sismo.
Así lo determinaron los ponentes del proyecto en mención, Henry Peláez Cifuentes, Daniella Plaza Saldarriaga, Juan Felipe Murgueitio, Luis Fernando Salazar y Carlos Andrés Arias, quienes presentaron ponencia favorable, que fue aprobada por los miembros de la Comisión de Presupuesto, Audry María Toro, Fabio Alonso Arroyave, Daniella Plaza, Sergio Mauricio Zamora y Henry Peláez Cifuentes.
Aunque los concejales Alexandra Hernández Cedeño y Carlos Ariel Patiño Moya hacen parte de la Comisión, estos se apartaron de la iniciativa por ser parte beneficiada en la toma de decisión del concejo, al ser afectados y beneficiarios del proyecto 100.
El proyecto establece medidas temporales y condicionadas a la acreditación de una afectación relacionada con el sismo, diferenciando el tratamiento según las condiciones del inmueble y el nivel de afectación acreditado.
“De esta manera, se busca que la carga tributaria guarde correspondencia con la situación material de los contribuyentes. A su vez, las medidas contemplan buscar facilitar los procesos de recuperación y reconstrucción, mediante tratamientos específicos frente a las obligaciones tributarias y no tributarias relacionadas con los inmuebles y las actividades afectadas”, explicaron los concejales ponentes.
Se adoptan las siguientes definiciones
Predio afectado: Inmueble que, como consecuencia directa del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, haya sufrido daños físicos que comprometen total o parcialmente sus condiciones de uso, habitabilidad, seguridad o funcionalidad, para el momento de su evaluación, conforme con la evaluación técnica realizada o validada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.
Predio colapsado: Predio en el cual la edificación existente al momento del sismo haya sufrido pérdida total, colapso o un nivel de afectación que técnicamente determine la necesidad de su demolición total, como consecuencia directa del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.
Nueva construcción: Edificación que se ejecute con posterioridad al colapso o demolición total de la construcción existente al momento del sismo, sobre el mismo predio afectado.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...