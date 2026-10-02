CIAT se destaca como centro de investigación aliado con el Gobierno Nacional en el Valle

La Alizanza Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) que tiene su sede en Palmira que se dedica al desarrollo de tecnologías agrícolas, a la mejora de cultivos como la yuca, el frijol y forrajes, además de fomentar prácticas sostenibles para pequeños agricultores; se ha destacado por estos días luego que dos ministros visitaran sus instalaciones, conocieran sus proyectos y anunciaran desde el Gobierno Nacional una cooperación para apoyar a los pequeños productores e impulsar acciones ambientales en el país.

Visita del ministro de Agricultura al CIAT / Foto: Ministerio de Agricultura Ampliar Visita del ministro de Agricultura al CIAT / Foto: Ministerio de Agricultura Cerrar

Es así como el Ministerio de Agricultura anunció que las innovaciones del CIAT llegarán a los pequeños productores con el fortalecimiento de la cooperación técnica para llevar innovación, tecnologías avanzadas y semillas mejoradas a todos los pequeños productores agrícolas del país.

“Lo que vamos a hacer aquí es un nuevo convenio para trasladar todas estas tecnologías a los pequeños productores agrícolas del país, para que tengan mayor producción con menos costos”, dijo el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond.

Además, manifestó el ministro Dangond que, la intención del gobierno es lograr que los pequeños productores alcancen ingresos superiores a los dos millones de pesos mensuales “y eso solamente se hace con buenas prácticas agrícolas, con muy buenas tecnologías y con semillas certificadas”, recalcó.

El director general de la Alianza Bioversity & CIAT, Juan Lucas Restrepo, manifestó que es un momento importante para impactar distintas zonas del país con la ayuda del Gobierno Nacional “en este momento con el nuevo gobierno es una oportunidad enorme de lo que estamos llamando rutas de impacto para garantizar que esos frijoles que consumen los colombianos de distintos tipos, en distintas zonas del país, estén disponibles, sean sanos, biofortificados, generen ingresos adicionales a los a los productores y un beneficio social importante.

¿Qué hace el CIAT? Pone la solución que es el resultado de nuestras investigaciones. ¿Qué hace el Gobierno? Pone toda la institucionalidad, pone a Agrosavia, pone al ICA, pone a la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), pone al sector privado, pone a las comunidades y entre todos vamos a cambiar ese paisaje productivo del país para que haga mucho más por la gente, pero también lo haga de una manera mucho más sostenible y regenerativa”.

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Por su parte Marcela Quintero, directora general adjunta de Estrategia de Investigación e Innovación de la Alianza Bioversity y CIAT, explicó cómo esperan llegar a los pequeños productores a través de Ministerio de Agricultura, respondiendo a las prioridades del Gobierno Nacional.

“Aavanzará a través de hojas de ruta vinculadas con proyectos actuales y futuros. Queremos llevar más rápidamente a los productores innovaciones que ya tenemos listas y que en varios casos ya hemos probado con ellos. Son innovaciones que buscan mejorar la productividad, la sostenibilidad, la resiliencia frente a la variedad climática y la competitividad.

Hablamos, por ejemplo, de mejores cultivos que estén mejor adaptados al clima, que sean más eficientes con los recursos naturales y asimismo que sean más nutritivos.

Otro ejemplo son modelos de negocio e incentivos que agreguen valor a los productos agropecuarios, prácticas para usar de manera más eficiente el suelo y el agua y herramientas e información que sean útiles para los productores y todo esto con un enfoque de paisaje que permita equilibrar la producción con la sostenibilidad ambiental”.

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El centro de investigación se está articulando con el Gobierno Nacional ya que encaja en el programa ABC que deja como prioridad el Agua la biodiversidad y las comunidades.

Visita del ministro de Ambiente al CIAT / Foto: CIAT Ampliar Visita del ministro de Ambiente al CIAT / Foto: CIAT Cerrar

Otro de los ministros que visitó el CIAT fue Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible para explorar oportunidades de colaboración en torno a las prioridades ambientales del país.

Gracias a investigaciones de cadenas productivas libres de deforestación, la restauración de ecosistemas y paisajes productivos, los mercados de carbono, la ganadería sostenible, los incentivos ambientales, el uso de la energía fotovoltaica en la agricultura y la bioeconomía.

“indudablemente la contribución del CIAT va a ser fundamental, especialmente para un tema que en Colombia hace falta, que es completar todas las líneas de investigación con respecto a la captura de carbono en los páramos”, dijo el ministro Fabio Arjona.

El Ministro destacó también el papel que puede tener el CIAT en la implementación de la agenda ambiental del Gobierno: “La Agenda ABC: agua, biodiversidad y comunidades.

Para el CIAT, este encuentro representa una oportunidad para seguir poniendo su experiencia científica y global al servicio de iniciativas que contribuyan a estos objetivos en Colombia. “Identificamos puntos concretos de acción en torno a las compensaciones ambientales, el agua, la biodiversidad y las comunidades, que hacen parte de la agenda ABC del Ministerio de Ambiente. Son temas en los que podemos seguir articulando nuestras capacidades de investigación con las prioridades del país”, señaló Marcela Quintero, directora de Investigación de la Alianza Bioversity & CIAT.

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Entre tanto, Maya Rajasekharan, directora Gerente para las Américas de la Alianza de Bioversity y el CIAT y directora general del CIAT, aseguró que “ha sido una gran oportunidad para conversar y articular nuestro trabajo de investigación con las prioridades del país. Desde la Alianza ponemos a disposición de Colombia nuestra capacidad, nuestras soluciones, nuestra ciencia y nuestra innovación al servicio del país”.