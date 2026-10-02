Investigan qué pasó con oficial de la Armada hallada muerta en Base Naval de Málaga en Buenaventura

Mientras en Bogotá se cumplen este viernes las exequias de la teniente de navío Daniela Nayarith García Ospino, el CTI avanza en la investigación para establecer las circunstancias de su muerte, registrada en la Base Naval de Málaga, en Buenaventura.

De manera preliminar, los investigadores manejan la información de que el cuerpo de la oficial no presentaría lesiones visibles. Sin embargo, todavía no se ha establecido la causa del fallecimiento y será Medicina Legal la encargada de determinarla mediante el procedimiento forense.

La oficial, de 31 años y natural de Barranquilla, que era la comandante del buque ARC José María Palas y llevaba 11 años y tres meses de servicio en la Armada Nacional, fue encontrada sin vida en la vivienda familiar asignada.

Su trayectoria dentro de la institución estuvo marcada además por un hecho histórico. En 2021 se convirtió en la primera mujer en comandar el buque ARC Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió, mientras avanza la recolección de información por parte del CTI.