El caleño Óscar Tunjo se consagra campeón de la IMSA en Estados Unidos

El piloto caleño Óscar Tunjo conquistó el título de la IMSA VP Racing SportsCar Challenge 2026, certamen norteamericano en el que compitió junto al equipo Gebhardt Motorsport.

Tunjo aseguró matemáticamente el campeonato este jueves 1 de octubre en el circuito de Road Atlanta. Tras partir desde la tercera posición, cruzó la meta en el segundo lugar de la carrera 13, resultado que le permitió ampliar su ventaja y quedar fuera del alcance de sus perseguidores cuando todavía resta una competencia.

El piloto colombiano llegó a esta jornada con una ventaja de 470 puntos sobre Danny Soufi, su inmediato perseguidor, y convirtió esa diferencia en un título que se suma a una temporada marcada por la regularidad.

En 13 carreras disputadas, Tunjo consiguió 12 podios y seis victorias, además de triunfos en escenarios como Daytona y el circuito urbano de Canadá, conocido como CTMP. También obtuvo posiciones de privilegio en competencias del IMSA VP Racing SportsCar Challenge y del serial complementario IMSA Airbnb Endurance Challenge.

El caleño consiguió el campeonato en la categoría LMP3, al volante de un prototipo Duqueine D08 de Gebhardt Motorsport, equipo con el que afrontó la temporada 2026.

La última carrera de la temporada se disputará este viernes 2 de octubre nuevamente en Road Atlanta. La ceremonia de premiación del campeonato se realizará durante el fin de semana.