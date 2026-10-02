Incursión armada y hallazgo de fusiles prendieron las alarmas en Vijes: hubo consejo de seguridad

Una incursión de hombres armados en una finca, un asesinato y el posterior hallazgo de fusiles y otras armas de fuego prendieron las alarmas en Vijes, Valle del Cauca, donde las autoridades realizaron una mesa técnica de seguridad para definir nuevas acciones frente a los recientes hechos de violencia.

El episodio que generó mayor preocupación ocurrió la noche del 17 de septiembre en una finca del corregimiento La Fresneda. Según la Policía, varios hombres armados irrumpieron en el predio y, durante el ataque, asesinaron a un ciudadano identificado como Henry Villa.

La reacción de las autoridades se produjo al día siguiente. La activación del ‘Plan Candado’ permitió capturar en flagrancia a dos hombres, de 45 y 29 años, que se movilizaban en un taxi por el kilómetro 1 de la vía Vijes. Durante el registro les fue incautada un arma de fuego con munición.

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Las labores de búsqueda también se extendieron a una zona boscosa cercana, donde fueron recuperados dos celulares que habían sido hurtados a las víctimas. En ese mismo sector, la Policía encontró material bélico que, de acuerdo con la institución, habría sido abandonado durante la huida de los responsables.

Entre los elementos encontrados había un fusil con su cargador y munición, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Prieto Beretta con los números de serie alterados, además de munición, cargadores y dos celulares de alta gama.

Estos antecedentes llevaron a las autoridades a revisar la situación de seguridad del municipio. En una mesa técnica encabezada por la Gobernación del Valle participaron la Alcaldía de Vijes, Policía, Ejército y Fiscalía, entidades que analizaron los indicadores delictivos y los recientes hechos de orden público.

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle, confirmó que se definió una ruta de acción para cada institución y el reforzamiento de las estrategias de seguridad en Vijes.

El alcalde de Vijes, Óscar Fernando Muñoz, indicó que las entidades salieron de la reunión con tareas concretas que incluyen acciones en territorio y trabajo de inteligencia.

“Todas las entidades salimos con tareas claras, con tareas concretas, con actividades que vamos a realizar dentro del municipio, no solamente dentro de la percepción de seguridad en terreno, sino también con inteligencia”, afirmó el mandatario.

La Policía, el Ejército y la Fiscalía quedaron comprometidos con las nuevas acciones, mientras la Gobernación señaló que se buscarán resultados operacionales frente a las situaciones recientes.

El reforzamiento contempla mayor presencia de la Fuerza Pública, controles y seguimiento de inteligencia en Vijes, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con la incursión armada y el material bélico encontrado en la zona.