Deportivo Cali recibe a Alianza con Cuéllar habilitado y Avilés de regreso

Deportivo Cali vuelve hoy viernes 2 de octubre a Palmaseca para enfrentar a Alianza Valledupar, desde las 7:45 de la noche, por la jornada 13 de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega después de conseguir cuatro victorias consecutivas, una racha que no alcanzaba desde 2021, y actualmente suma 21 puntos en el campeonato.

Una de las novedades para este compromiso será la presencia de Gustavo Cuéllar. El volante acumula cinco tarjetas amarillas y tiene una fecha de suspensión pendiente, pero podrá jugar ante Alianza debido a la convocatoria de Pedro Gallese con la selección de Perú. De esta manera, la sanción de Cuéllar quedará pendiente para el siguiente encuentro.

Ante la ausencia de Gallese, Alejandro Rodríguez aparece como la principal alternativa para defender el arco verdiblanco. El guardameta viene de mantener su portería en cero frente a Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.

Otra novedad en la convocatoria es el regreso de Avilés Hurtado, quien vuelve a estar disponible después de superar los problemas musculares que lo habían apartado de los últimos compromisos.

Alianza Valledupar llega a Palmaseca después de vencer 2-1 como visitante a Jaguares, resultado con el que buscará mantener su buen momento bajo la dirección técnica de Flabio Torres.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Alianza, que derrotó 1-0 al Deportivo Cali en el primer enfrentamiento de 2026. Además, el conjunto vallenato también consiguió una victoria por el mismo marcador en Palmaseca durante el segundo semestre de 2025.

Para este partido, Deportivo Cali convocó a 23 jugadores, entre ellos Alejandro Rodríguez, Fabián Viáfara, José Moya, Fernando Álvarez, Gustavo Cuéllar, Emanuel Reynoso, Eduard Bello, Avilés Hurtado, Kevin Viveros, Carlos Bacca y Juan Dinenno.

Lista completa de convocados:

1. Alejandro Rodríguez

2. Santiago Mondragón

3. Fabián Viáfara

4. Keimer Sandoval

5. José Caldera

6. José Moya

7. Fernando Álvarez

8. Edwin Velasco

9. Juan Tello

10. Gustavo Cuéllar

11. Daniel Giraldo

12. Santiago Martínez

13. Miguel Correa

14. Leyser Chaverra

15. Emanuel Reynoso

16. Alexis Castillo Manyoma

17. Johan Martínez

18. Eduard Bello

19. Avilés Hurtado

20. Kevin Suárez

21. Steven Rodríguez

22. Carlos Bacca

23. Juan Dinenno