Deportivo Cali recibe a Alianza con Cuéllar habilitado y Avilés de regreso
El equipo azucarero busca extender hoy su racha de cuatro victorias consecutivas y sumar a sus 21 puntos que lo mantienen ubicado en la parte alta de la tabla.
Deportivo Cali vuelve hoy viernes 2 de octubre a Palmaseca para enfrentar a Alianza Valledupar, desde las 7:45 de la noche, por la jornada 13 de la Liga BetPlay.
El equipo dirigido por Rafael Dudamel llega después de conseguir cuatro victorias consecutivas, una racha que no alcanzaba desde 2021, y actualmente suma 21 puntos en el campeonato.
Una de las novedades para este compromiso será la presencia de Gustavo Cuéllar. El volante acumula cinco tarjetas amarillas y tiene una fecha de suspensión pendiente, pero podrá jugar ante Alianza debido a la convocatoria de Pedro Gallese con la selección de Perú. De esta manera, la sanción de Cuéllar quedará pendiente para el siguiente encuentro.
Ante la ausencia de Gallese, Alejandro Rodríguez aparece como la principal alternativa para defender el arco verdiblanco. El guardameta viene de mantener su portería en cero frente a Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.
Otra novedad en la convocatoria es el regreso de Avilés Hurtado, quien vuelve a estar disponible después de superar los problemas musculares que lo habían apartado de los últimos compromisos.
Alianza Valledupar llega a Palmaseca después de vencer 2-1 como visitante a Jaguares, resultado con el que buscará mantener su buen momento bajo la dirección técnica de Flabio Torres.
El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Alianza, que derrotó 1-0 al Deportivo Cali en el primer enfrentamiento de 2026. Además, el conjunto vallenato también consiguió una victoria por el mismo marcador en Palmaseca durante el segundo semestre de 2025.
Para este partido, Deportivo Cali convocó a 23 jugadores, entre ellos Alejandro Rodríguez, Fabián Viáfara, José Moya, Fernando Álvarez, Gustavo Cuéllar, Emanuel Reynoso, Eduard Bello, Avilés Hurtado, Kevin Viveros, Carlos Bacca y Juan Dinenno.
Lista completa de convocados:
1. Alejandro Rodríguez
2. Santiago Mondragón
3. Fabián Viáfara
4. Keimer Sandoval
5. José Caldera
6. José Moya
7. Fernando Álvarez
8. Edwin Velasco
9. Juan Tello
10. Gustavo Cuéllar
11. Daniel Giraldo
12. Santiago Martínez
13. Miguel Correa
14. Leyser Chaverra
15. Emanuel Reynoso
16. Alexis Castillo Manyoma
17. Johan Martínez
18. Eduard Bello
19. Avilés Hurtado
20. Kevin Suárez
21. Steven Rodríguez
22. Carlos Bacca
23. Juan Dinenno