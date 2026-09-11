Capturan a tres hombres tras operativo por un grupo de personas armadas en una bodega en Cali

Una alerta de la comunidad permitió que las autoridades llegaran hasta una bodega ubicada sobre la carrera 10, entre calles 39 y 41, en el barrio El Troncal, en Cali, donde fueron sorprendidas 14 personas.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el grupo se encontraba reunido y varios de sus integrantes portaban armas de fuego. Durante el procedimiento fueron incautados un fusil y cuatro pistolas.

Los uniformados adelantaron la verificación de las 14 personas y establecieron que la mayoría contaba con los respectivos permisos para el porte de armas especiales. Sin embargo, tres de ellas fueron capturadas por el delito de porte ilegal de armas.

Las autoridades investigan qué motivó la reunión dentro de la bodega. Una de las hipótesis apunta a una presunta disputa por el inmueble y a la posible participación de personas relacionadas con una estructura dedicada al denominado ‘gota a gota’.

La investigación busca establecer quiénes estaban involucrados y cuál era el propósito de la reunión.