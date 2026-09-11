Esta es la mejor fecha para ver ballenas en Buenaventura: ¿Cuánto vale el plan de avistamiento?
Ver ballenas es una de las experiencias de viaje en la que más se puede disfrutar del Pacífico colombiano y de ver a estos grandes del mundo animal. Le contamos cómo puede hacerlo y algunos precios que ofrece el plan.
El avistamiento de ballenas en Buenaventura es una experiencia única que se puede realizar en el Pacífico colombiano, es ideal para los amantes de la naturaleza y de estos gigantes del mar; en temporada de observación, se ofrecen varias opciones de toures guiado que salen desde el puerto de Buenaventura y permiten contemplar de cerca las ballenas jorobadas en su hábitat natural.
Lea también: Sector turístico de Buenaventura preparado para recibir visitantes en temporada de ballenas
Son alrededor de 3.000 ballenas yubarta las que están llegando a las costas colombianas del pacifico cada año, es por eso que, el país es reconocido a nivel mundial como un destino para la migración estacional de ballenas jorobadas.
Las ballenas jorobadas yubartas recorren una distancia de 8500 km desde la Antártida y el sur de Chile para llegar a las costas colombianas. Una vez aquí, comienzan su etapa reproductiva, la cual incluye la fecundación, gestación y nacimiento de ballenatos, esto debido al clima que ofrecen las aguas del Pacífico, esto hace que sea un lugar perfecto para tener a sus crías.
Temporada de avistamiento de ballenas en Buenaventura:
Entre los meses de julio y octubre, la costa Pacífica vallecaucana se transforma en un verdadero espectáculo natural cuando las ballenas jorobadas arriban a la región. Este evento es verdaderamente impresionante, y es una oportunidad única para aquellos que desean ser testigos de la majestuosidad de estas criaturas en su hábitat natural.
Le puede interesar: Las ballenas regresan al Pacífico: dónde verlas y cómo su llegada impulsa a las comunidad locales
Meses para ver ballenas:
- Julio: Llegan los primeros grupos de ballenas a las costas del Pacífico.
- Agosto y septiembre: Es el periodo con mayor actividad, saltos y crías recién nacidas.
- Octubre y noviembre: Comienza el retorno hacia la Antártida, aunque todavía se pueden ver algunas madres con crías pequeñas.
Puntos para hacer avistamiento de ballenas:
Los principales puntos para hacer avistamiento de ballenas son: Buenaventura, Juanchaco, Ladrilleros y La Barra.
Más información: Tras el terremoto, Buenaventura busca reactivar su economía con el avistamiento de ballenas
Valor y duración de la observación de ballenas:
- Desde el muelle de Buenaventura tiene un costo aproximado de COP $ 100.000 por persona.
- Desde las demás playas, el valor oscila entre COP $60.000 y COP $ 100.000.
- A las otras playas se llega desde el muelle de Buenaventura por un valor de COP $ 80.000. El tiempo de trayecto es de 2 a 3 horas.
Avistamiento responsable y recomendaciones:
- Atender a una inducción sobre la importancia del área y la significancia del rol que cumple para procesos ecológicos como reproducción, parto, crianza, lactancia, socialización.
- Existe mayor posibilidad de encontrar a las ballenas en las primeras horas de la mañana o al final del día, cuando el mar está más calmado.
- Ir acompañado de un guía.
- Siempre mantener una distancia prudente y permanecer en silencio para no interferir con las actividades de las ballenas y sus ballenatos.
- Toda embarcación debe portar banderín o distintivo de autorización de avistamiento.
- El avistamiento de ballenas por cada grupo debe estar en el rango de 15 a 30 minutos.
- El acercamiento debe hacerse lento, de forma paralela y siempre por detrás.
Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...