Esta es la mejor fecha para ver ballenas en Buenaventura: ¿Cuánto vale el plan de avistamiento?. Foto tomada de: https://visitvalle.travel/

El avistamiento de ballenas en Buenaventura es una experiencia única que se puede realizar en el Pacífico colombiano, es ideal para los amantes de la naturaleza y de estos gigantes del mar; en temporada de observación, se ofrecen varias opciones de toures guiado que salen desde el puerto de Buenaventura y permiten contemplar de cerca las ballenas jorobadas en su hábitat natural.

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Son alrededor de 3.000 ballenas yubarta las que están llegando a las costas colombianas del pacifico cada año, es por eso que, el país es reconocido a nivel mundial como un destino para la migración estacional de ballenas jorobadas.

Las ballenas jorobadas yubartas recorren una distancia de 8500 km desde la Antártida y el sur de Chile para llegar a las costas colombianas. Una vez aquí, comienzan su etapa reproductiva, la cual incluye la fecundación, gestación y nacimiento de ballenatos, esto debido al clima que ofrecen las aguas del Pacífico, esto hace que sea un lugar perfecto para tener a sus crías.

Temporada de avistamiento de ballenas en Buenaventura:

Entre los meses de julio y octubre, la costa Pacífica vallecaucana se transforma en un verdadero espectáculo natural cuando las ballenas jorobadas arriban a la región. Este evento es verdaderamente impresionante, y es una oportunidad única para aquellos que desean ser testigos de la majestuosidad de estas criaturas en su hábitat natural.

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Meses para ver ballenas:

Julio: Llegan los primeros grupos de ballenas a las costas del Pacífico.

Llegan los primeros grupos de ballenas a las costas del Pacífico. Agosto y septiembre: Es el periodo con mayor actividad, saltos y crías recién nacidas.

Es el periodo con mayor actividad, saltos y crías recién nacidas. Octubre y noviembre: Comienza el retorno hacia la Antártida, aunque todavía se pueden ver algunas madres con crías pequeñas.

Puntos para hacer avistamiento de ballenas:

Los principales puntos para hacer avistamiento de ballenas son: Buenaventura, Juanchaco, Ladrilleros y La Barra.

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Valor y duración de la observación de ballenas:

Desde el muelle de Buenaventura tiene un costo aproximado de COP $ 100.000 por persona.

tiene un costo aproximado de COP $ 100.000 por persona. Desde las demás playas, el valor oscila entre COP $60.000 y COP $ 100.000.

el valor oscila entre COP $60.000 y COP $ 100.000. A las otras playas se llega desde el muelle de Buenaventura por un valor de COP $ 80.000. El tiempo de trayecto es de 2 a 3 horas.

Avistamiento responsable y recomendaciones:

Atender a una inducción sobre la importancia del área y la significancia del rol que cumple para procesos ecológicos como reproducción, parto, crianza, lactancia, socialización.

Existe mayor posibilidad de encontrar a las ballenas en las primeras horas de la mañana o al final del día, cuando el mar está más calmado.

Ir acompañado de un guía.

Siempre mantener una distancia prudente y permanecer en silencio para no interferir con las actividades de las ballenas y sus ballenatos.

Toda embarcación debe portar banderín o distintivo de autorización de avistamiento.

El avistamiento de ballenas por cada grupo debe estar en el rango de 15 a 30 minutos.

El acercamiento debe hacerse lento, de forma paralela y siempre por detrás.

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