Torneo Las Américas abre por primera vez una categoría femenina en Cali

El Torneo Las Américas comienza hoy, 2 de octubre en Cali con su edición número 24 y una novedad histórica, por primera vez, el certamen de fútbol tendrá una categoría femenina Sub-16. La competencia se extenderá hasta el 12 de octubre y reunirá a más de 5.000 jugadores en 503 partidos.

El torneo tendrá participación masculina en las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, mientras que la rama femenina contará inicialmente con 12 clubes en la categoría Sub-16. Entre los equipos anunciados están Atlas, Real Santander, Leones Olímpicos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora, Atlético Dosquebradas, Incauca, la Academia de Valencia e Internacional de Palmira.

La organización señaló que recibió más de 200 inscripciones de clubes, aunque no fue posible incluirlos a todos por la capacidad instalada. Los partidos se disputarán desde las 8:00 de la mañana en 19 canchas distribuidas en escenarios como La Troja, Superbowl, las sedes deportivas de América de Cali y Deportivo Cali, el Club Leyendas del Valle y otros espacios de la ciudad.

Uno de los principales objetivos del Torneo Las Américas es servir como vitrina para los jóvenes futbolistas. Cerca de 300 agentes, directores deportivos y scouts estarán presentes durante la competencia para observar a los jugadores y buscar nuevos talentos.

La llegada del fútbol femenino responde al crecimiento que ha tenido esta disciplina en el Valle del Cauca. La categoría Sub-19 de la Selección Valle viene de ser campeona y el Deportivo Cali también conquistó recientemente la Liga Femenina. El torneo busca trasladar esa apuesta por el desarrollo a una plataforma que tradicionalmente se había concentrado en las categorías masculinas.

Las finales se disputarán el lunes 12 de octubre en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira y serán transmitidas en directo por Win Sports. A las 9:00 de la mañana se jugará la final femenina, a las 11:00 la Sub-16 masculina y a la 1:00 de la tarde la final Sub-18 masculina.

El impacto del torneo también llegará a la economía local. Según la organización, cerca del 60 % de los equipos participantes llegarán desde fuera de Cali, lo que representa movimiento para hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios durante los 12 días de competencia.

Además, la Liga Vallecaucana de Fútbol aprovechará el torneo para observar jugadores de cara a las Selecciones Valle Sub-13 y Sub-15 de 2027. De acuerdo con el balance entregado durante el lanzamiento, en la edición anterior se concretaron 43 transferencias de futbolistas de clubes del Valle del Cauca hacia equipos profesionales e internacionales durante el desarrollo del torneo.