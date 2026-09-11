Un laboratorio de coca y una pista clandestina de disidencias Farc fueron destruidos en Buenaventura

Una pista clandestina de 1.280 metros de longitud y un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fueron destruidos en zona rural de Buenaventura, Valle, en una operación de la Fuerza Pública contra estructuras del narcotráfico.

El operativo se realizó en el sector de Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, donde también fue intervenida una hectárea de cultivos de hoja de coca y fueron incautados 120 galones de gasolina y 198 bultos de cemento.

La pista, ubicada a unos 1.200 metros de la costa Pacífica, fue inutilizada mediante cargas explosivas instaladas en cuatro puntos. Según las autoridades, su ubicación habría facilitado el movimiento de aeronaves utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes.

En el mismo lugar fue localizado un laboratorio de aproximadamente seis metros de ancho por 12 metros de largo, empleado para el procesamiento de hoja de coca.

La operación fue adelantada por comandos Jungla de Antinarcóticos de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, con apoyo de la DEA. En la maniobra participaron tres helicópteros Black Hawk, un helicóptero Arpía y el avión Fantasma de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con información de inteligencia, la infraestructura presuntamente estaba al servicio del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, estructura que delinque en el suroccidente del país.