Boyacá destina $885 millones para atender incendios forestales con helicóptero

El helicóptero entrará a operar cuando las capacidades en tierra por parte de las entidades de socorro sean superadas / Foto: Suministrada.

Tunja

La Gobernación de Boyacá destinó $885 millones para disponer de horas de vuelo de un helicóptero especializado en la atención de incendios forestales, como parte de las acciones de preparación ante las condiciones de sequía y el Fenómeno de El Niño.

José Ubaldo Castro, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, indicó que el departamento podrá contar con esta herramienta cuando los organismos de socorro determinen que un incendio supera las capacidades de respuesta desde tierra.

“La Gobernación de Boyacá está con una directriz del señor gobernador de disponer de un helicóptero para que cuando se desborden las capacidades en tierra, cuando ya los comandantes de bomberos estén en la dinámica de que por tierra no hay posibilidad alguna de extinguir los incendios, pues llegará la Gobernación de Boyacá a respaldar esta iniciativa”, aseguró Castro.

El funcionario explicó que el servicio representa una inversión considerable, teniendo en cuenta que una hora de vuelo de un helicóptero MI equipado con sistema Bambi Bucket puede costar alrededor de $50 millones. Por esta razón, antes de solicitar el apoyo aéreo deben agotarse las alternativas disponibles en tierra.

“El costo de una hora de vuelo de un helicóptero MI con sistema Bambi Bucket para extinción de incendios está alrededor de los 50 millones de pesos una hora. Es un costo considerable y por eso también se exige que se agoten todas las posibilidades en tierra para atacar los incendios”, señaló.

Castro hizo énfasis en que no todos los incendios forestales requieren el uso de helicópteros y que la decisión no depende de la percepción de la comunidad, de las autoridades políticas o de las imágenes que circulen en redes sociales.

La determinación corresponde a los comandantes de incidentes, quienes evalúan las condiciones del incendio, su magnitud y las posibilidades de controlarlo con los organismos de socorro desplegados en tierra.

“Todo incendio no requiere helicóptero y la comunidad debe conocerlo. Hay análisis técnicos que hacen muy juiciosamente los comandantes de incidentes, los comandantes de bomberos que están atacando los incendios y son ellos la única autoridad que toma la determinación si se requiere o no se requiere el apoyo aéreo”, enfatizó el director de la UGRB.

Castro señaló que la Gobernación también continuará solicitando apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero contará con recursos propios para responder en caso de que la atención nacional no pueda llegar oportunamente.

“Hacemos el esfuerzo económico desde la Gobernación de Boyacá para que, Dios no lo permita, ante un incendio que ya supere las capacidades en tierra de los organismos de socorro, ya podamos contar con una herramienta y obviamente también siempre haremos la gestión ante la Unidad Nacional”, agregó.

De acuerdo con el director de Gestión del Riesgo, la inversión hace parte de la preparación del departamento para enfrentar las emergencias que puedan presentarse durante el Fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que los recursos disponibles no son ilimitados y que será necesario priorizar las situaciones de mayor gravedad.

“Sabemos que van a ser insuficientes ante la dificultad de lo que se avecina, pero estaremos lo mejor preparados con recursos para poder actuar en el marco de las emergencias del Fenómeno de El Niño 2026. No hay recursos ilimitados”, puntualizó.