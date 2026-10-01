Identifican a mujer desaparecida en 2003 y entregan sus restos a la familia

Más de dos décadas después de su desaparición, la familia de Gladys Mayerly Castro recibió sus restos en una entrega digna realizada recientemente en Bogotá. La investigación estableció que la mujer habría sido asesinada y que su cuerpo fue recuperado en diciembre de 2003 del embalse La Esmeralda, en Macanal, donde permaneció durante años como persona no identificada.

Javier Ayala, investigador de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, explicó que el proceso comenzó en Boyacá y se desarrolló de manera articulada con Cundinamarca. Según el investigador, Gladys era menor de edad cuando desapareció y había realizado un recorrido desde Bogotá hacia Tunja y posteriormente hacia Garagoa, donde se perdió su rastro.

La identificación fue posible después de que la madre y la hermana de Gladys aportaran muestras genéticas. Con ese material se logró establecer que el cuerpo que permanecía sepultado en el cementerio de Macanal correspondía a la mujer desaparecida en 2003, lo que permitió avanzar hacia la entrega digna a sus familiares.

El caso también hace parte de un contexto más amplio de desapariciones ocurridas durante el conflicto armado. Javier Ayala señaló que la investigación permite documentar la desaparición de mujeres en el territorio boyacense, mientras el Plan Regional de Búsqueda registra cerca de 600 personas desaparecidas en las zonas del oriente de Boyacá, La Libertad, Lengupá y Neira.