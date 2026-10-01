TierraSua no se va a liquidar, afirma John Carrero, gerente de la entidad

El gerente destacó que TierraSuaa ha intervenido más de 8.000 kilómetros de vías y mantiene sus obligaciones económicas con el departamento.

Tunja

El gerente de TierraSua , John Carrero, descartó que la empresa esté próxima a ser liquidada y aseguró que continuará con sus operaciones y con la ejecución de proyectos de infraestructura en el departamento de Boyacá.

La declaración se produjo luego de que surgieran comentarios relacionados con una posible liquidación de la empresa. Frente a esta situación, Carrero fue enfático en señalar que TierraSua continuará funcionando.

“No, no, para nada. TierraSua es una empresa que nació en el 2019. En ese momento se llamaba ASDEBOY y es la que opera y le hace mantenimiento a la maquinaria del departamento de Boyacá”, afirmó.

Carrero explicó que posteriormente se modificó la razón social de la empresa y se amplió su objeto para permitirle desarrollar diferentes actividades relacionadas con infraestructura.

“Se cambia la razón social, ya no se llama ASDEBOY, se llama TierraSua , y se amplía el objeto donde podemos nosotros hacer ejecución de mantenimientos viales, ejecución de mantenimientos de infraestructura educativa, recreativa, social, estudios y diseños”, señaló.

El gerente destacó que desde el inicio de las operaciones la empresa ha participado en el mantenimiento de las vías del departamento y aseguró que el balance de su actividad supera los 8.000 kilómetros de vías intervenidas.

También aseguró que la empresa mantiene una operación permanente y que sus instalaciones y capacidad actual son resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años.

“La empresa creo que es una de las empresas que está funcionando. También las instalaciones donde está ahorita son fruto de todo lo que se ha trabajado, de lo que se ha ejecutado”, manifestó.

El gerente agregó que TierraSua mantiene su actividad económica y sus obligaciones con el departamento. Según sus cifras, durante el año la empresa ha pagado alrededor de 11.000 millones de pesos en impuestos al departamento de Boyacá.

“Quiero comentarles algo a todos los oyentes: en cuanto a lo que hemos pagado en solo impuestos al departamento de Boyacá, TierraSua ha pagado 11.000 millones de pesos”, sostuvo.

Además, señaló que la empresa ha destinado recursos para el pago de nómina, combustible y mantenimiento de la maquinaria.

“En nómina hemos pagado alrededor de 8.000 millones de pesos. En combustible y mantenimiento de la maquinaria hemos pagado alrededor de unos 3.000 millones de pesos”, dijo.