Paipa restringe quemas ante aumento del riesgo de incendios forestales

La Alcaldía de Paipa anunció la suspensión temporal de las quemas abiertas controladas en la zona rural ante el incremento del riesgo de incendios forestales.

Ampliar Cerrar

La restricción comprende actividades relacionadas con la preparación y limpieza de terrenos, eliminación de rastrojos y residuos de cosecha, además de la incineración de basuras a cielo abierto.

Ampliar Cerrar

La restricción también cobija quemas relacionadas con residuos de poda, actividades mineras o de descapote, mitigación de heladas y otros materiales que puedan generar fuego en zonas rurales. Las autoridades advierten que acciones como una quema, una fogata o arrojar una colilla pueden desencadenar una emergencia.

Ampliar Cerrar

El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones ambientales y medidas correctivas, además de eventuales investigaciones penales.

Ampliar Cerrar

Las autoridades pidieron mantener vigilancia en las zonas rurales y reportar oportunamente cualquier columna de humo o foco de incendio a los organismos de socorro.