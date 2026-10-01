UPTC cumple 73 años con énfasis en estabilidad y expansión académica

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, cumple 73 años de creación, mientras avanza en el último año de la administración del rector Enrique Vera.

En entrevista para Caracol Radio, el rector destacó los resultados que, según dijo, ha tenido la institución durante los últimos cuatro años, especialmente en investigación, publicaciones académicas, programas acreditados y estabilidad del calendario universitario. Vera señaló que los estudiantes han podido desarrollar sus carreras con los calendarios académicos alineados y sin paros prolongados durante este periodo.

Vera también destacó las inversiones realizadas en infraestructura y tecnología. Explicó que la universidad renovó los equipos de las salas de cómputo, construyó nuevos auditorios y laboratorios y fortaleció los pregrados, dentro de una estrategia que denominó de fortalecimiento de la escuela básica. A esto sumó la estabilidad financiera y presupuestal de la institución y los proyectos de inversión desarrollados durante su administración.

Frente a los retos para competir en el ámbito de la educación superior, Vera explicó que la universidad pública enfrenta condiciones diferentes a las instituciones privadas, pero señaló que durante su administración se impulsó una reforma académica orientada a flexibilizar los currículos y ampliar la oferta de posgrados híbridos y virtuales. Según el rector, esta modalidad permite llegar a estudiantes ubicados en regiones apartadas del país e incluso en otros países, aprovechando además la formación de especialistas y doctores con los que cuenta la institución.

En cuanto al próximo periodo rectoral, el Consejo Superior deberá elegir en las próximas semanas al rector que estará al frente de la UPTC entre 2027 y 2030. Enrique Vera sostuvo que el próximo rector debería ser un académico con conocimiento de la universidad y capacidad para escuchar a los diferentes estamentos. Añadió que también será necesario conocer la situación financiera y presupuestal, la investigación, el currículo y la organización de las escuelas. Mientras avanza ese proceso, el rector señaló que el Sistema Universitario Estatal aún espera conocer las orientaciones del Ministerio de Educación para las universidades públicas.