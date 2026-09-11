UPTC recibe moderno edificio de laboratorios con inversión de $37.500 millones

El nuevo edificio de la UPTC cuenta con 45 laboratorios, un auditorio, terrazas, plazoletas y espacios para los estudiantes / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

En el marco de los 65 años de la Facultad de Ingeniería de la UPTC, la Gobernación de Boyacá entregó oficialmente un nuevo edificio de laboratorios, considerado por el gobernador Carlos Andrés Amaya como uno de los más modernos del país. La infraestructura tuvo una inversión de $37.500 millones de recursos departamentales.

El nuevo edificio cuenta con 45 laboratorios, un auditorio, terrazas, plazoletas y espacios para los estudiantes, infraestructura que, según el mandatario, permitirá mejorar las condiciones para la formación académica y fortalecer los procesos de investigación e innovación de la universidad.

“Hoy recibe el más moderno edificio de toda la UPTC, de todo Boyacá y uno de los más modernos de Colombia. Una inversión 100% de la Gobernación de Boyacá, 37.500 millones de pesos para 45 laboratorios, para un auditorio, para terrazas, plazoletas y espacios para los estudiantes”, indicó Amaya Rodríguez.

Amaya, quien es egresado de Ingeniería Electrónica de la UPTC, destacó que la nueva infraestructura representa un cambio significativo frente a las condiciones que encontró durante su etapa universitaria.

“Soy egresado de Ingeniería Electrónica de la UPTC y hoy estoy muy feliz de venir y ver cómo hay seis laboratorios de Ingeniería Electrónica. En mi época era uno y teníamos que turnarnos. Muchas veces las prácticas no se podían hacer en la UPTC y tocaba ir a buscar en otras universidades”, aseguró el mandatario.

Durante la entrega, el gobernador anunció además el inicio de los estudios y diseños para un futuro edificio de Bienestar Universitario, una iniciativa que, según recordó, comenzó a plantearse en 2007, cuando él era representante estudiantil.

La intención es que los estudiantes tengan espacios adecuados para actividades culturales, deportivas y de bienestar, evitando que algunas de estas prácticas tengan que desarrollarse en lugares improvisados dentro del campus.

“Del 2007 al 2026 hay casi 20 años, 19 años de lucha para tener un edificio de este tipo. Vamos a iniciar el sueño con el rector este mismo año de tener contratados los estudios y diseños para el edificio de Bienestar Universitario”, expresó.

El gobernador también resaltó el impacto que espera tenga la nueva infraestructura en la investigación y en la relación de la universidad con los sectores productivos de Boyacá y el país.

“Somos la sexta universidad con el mejor rango de investigación del país y yo creo que esto va a permitir que sigamos creciendo, que se hagan progresos de innovación para que se sirva a la industria boyacense, pero también a la industria colombiana”, agregó.

El mandatario sostuvo que la inversión realizada en la UPTC hace parte de una apuesta de largo plazo por la educación superior y aseguró que, sumando diferentes proyectos gestionados desde su primera administración, los recursos destinados a infraestructura universitaria se acercan a $200.000 millones.

Para Amaya, la obra representa uno de los proyectos que materializan la apuesta del departamento por la educación como herramienta para reducir brechas sociales y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.