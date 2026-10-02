Nuevos comandantes llegan a la Policía de Boyacá y Metropolitana de Tunja

Los coroneles James Totena Girón y Alfonso Burbano González asumieron la Policía de Boyacá y la Metropolitana de Tunja. En la foto están con la Brigadier General de la Policía Nacional, Yuriam Jeannette Romero Murte / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La Policía Nacional confirmó cambios en el mando del Departamento de Policía Boyacá y de la Policía Metropolitana de Tunja, con la designación de los coroneles James Evelio Totena Girón y Alfonso Burbano González, respectivamente.

James Totena Girón, nuevo comandante de la Policía de Boyacá

El coronel James Evelio Totena Girón, oriundo de Valle de San Juan, Tolima, cuenta con 29 años de servicio en la institución. Es administrador policial, especialista en Seguridad Ciudadana y piloto policial de ala fija.

Su trayectoria ha estado vinculada a áreas como Antinarcóticos, Policía de Carreteras y Aviación Policial. Como piloto acumula 8.230 horas de vuelo y ha operado aeronaves como Cessna Caravan, Cessna 206, Piper Navajo, DC-3TP y Dash-8.

En su carrera también se destaca su paso por la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Policía de Carreteras y la Escuela de Aviación Policial, de la cual fue director. Recientemente estuvo al frente del Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Totena Girón registra 38 condecoraciones y 119 felicitaciones. Su llegada a Boyacá estará acompañada por el reto de fortalecer las acciones de seguridad, convivencia, investigación criminal e inteligencia en el departamento.

Alfonso Burbano González asumirá en la Metropolitana de Tunja

Por su parte, el coronel Alfonso Burbano González, nacido en Piendamó-Tunía, Cauca, llega a la Policía Metropolitana de Tunja después de 29 años de servicio en la Policía Nacional.

Es administrador policial, cuenta con estudios de Maestría en Seguridad Pública y formación como piloto de helicóptero BELL UH-1H-II. Durante su carrera ha ocupado cargos operativos, administrativos y estratégicos en diferentes regiones del país.

Entre sus responsabilidades se encuentran el cargo de Subcomandante del Departamento de Policía Boyacá, comandante del Departamento de Policía Guainía, integrante de Protección Presidencial y jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas.

Burbano González registra 51 condecoraciones y 186 felicitaciones. Ahora tendrá a su cargo la Policía Metropolitana de Tunja, con el propósito de fortalecer la articulación con autoridades y comunidad y orientar el servicio hacia las necesidades de los territorios.

Con estos cambios, la institución inicia una nueva etapa de mando en Boyacá y Tunja, con dos oficiales que cuentan con experiencia en diferentes áreas operativas y administrativas de la Policía Nacional.