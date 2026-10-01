Renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI genera reacciones entre congresistas de Boyacá

Los congresistas boyacenses, Jaime Raúl Salamanca, José Luis Bohórquez y Jhon Amaya se refirieron a la renuncia de Bruce Mc Master de la ANDI.

Tunja

La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, generó pronunciamientos entre congresistas de Boyacá. Mac Master dejó el cargo tras más de 12 años al frente del gremio, en medio de tensiones con el Gobierno Nacional.

El representante Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde, señaló que la situación plantea preocupaciones frente a la autonomía de los sectores empresariales y gremiales.

“Se dejó muy mal mensaje al país, toda vez que es muy importante para cualquier democracia la independencia de los sectores empresariales, económicos, de cada sociedad poder autodefinir quiénes dirigen sus intereses gremiales, sectoriales, económicos”, señaló Salamanca Torres.

Jaime Raúl agregó que el Gobierno, los empresarios y los trabajadores deben mantener espacios de diálogo, respetando la autonomía de cada sector.

“Es importante integrar al sector empresarial, al Estado y a la sociedad en general en la búsqueda de soluciones estructurales al país que entiendan la importancia de respetar la autonomía de cada uno de los sectores para tomar decisiones, defender intereses y conciliarlos pensando en lo mejor para el país”, agregó.

Por su parte, el representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó cualquier eventual intervención del Gobierno en las decisiones internas de los gremios y aclaró que sus diferencias políticas con Mac Master no cambian su posición sobre este asunto.

“No pretendo aquí defender al señor Bruce Mc Master porque claramente él tiene una posición diferente a la nuestra en el Pacto Histórico, pero creo que es una falta de respeto que cualquier gobierno, sea de derecha o izquierda, le imponga a los gremios, le imponga a los sindicatos quiénes son sus voceros”, dijo.

Bohórquez sostuvo además que, a su juicio, el debate trasciende la salida del dirigente empresarial.

“El presidente tiene límites y si esto se materializa como lo están expresando, es una derrota no para el señor Master, no para la industria como tal, para la democracia. Hoy un presidente está anunciando que va a poner al que le guste a ser vocero de cualquier gremio”, expresó el congresista.

A estas voces se sumó el senador del Partido Verde John Amaya Rodríguez, quien hizo un llamado al Gobierno a mantener el diálogo con los gremios sin intervenir en la elección de sus representantes.

“El llamado hoy es al Gobierno Nacional a no interferir en las decisiones independientes de los gremios. Claro que el Gobierno debe liderar esas conversaciones, pero no debe ser él quien seleccione con quién se sienta a conversar”, aseguró.

Amaya también se refirió a las diferencias entre el Gobierno y Mac Master y planteó que la discusión debería concentrarse en la agenda entre el Estado y el sector empresarial.

“El que piensa diferente se conversa, no se elimina. La discusión debería estar sobre la hoja de ruta, sobre la agenda conjunta, con un sector tan importante como el empresarial y no sobre la salida de su presidente”, añadió Amaya.

La renuncia fue presentada por Mac Master ante la junta directiva de la ANDI este primero de octubre. En su carta hizo referencia a la autonomía institucional y a la necesidad de proteger los espacios de participación y diálogo.