Torre hospitalaria del Metropolitano de Tunja avanza hacia su puesta en funcionamiento

El avance en la obra de infraestructura de la torre hospitalaria del Hospital Metropolitano de Tunja está actualmente en un 73% / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La torre hospitalaria del Hospital Metropolitano Santiago de Tunja entra en una nueva etapa con la entrega de la documentación de la obra y el inicio de los procesos de dotación y habilitación. La infraestructura registra un avance del 73 % y contempla ampliar la capacidad de hospitalización con aproximadamente 21 nuevas camas.

Para avanzar en este propósito, la Administración Municipal anunció una cofinanciación de 1.000 millones de pesos, mientras que se proyecta una inversión cercana a 750 millones de pesos para la dotación de las nuevas camas.

La gerente de la ESE Santiago de Tunja, Cenaida Pérez Cisneros, explicó que también se adelantan gestiones ante el Ministerio de Salud para garantizar recursos que permitan completar la infraestructura y fortalecer otros servicios.

“Ya tenemos el proyecto para la terminación de esta infraestructura, viabilizado por parte del Ministerio de Salud. Ahorita la Administración aporta mil millones para cofinanciar y lograr rápido esos recursos que estamos buscando a nivel Ministerio”, enfatizó.

Pérez Cisneros señaló que la institución también tiene avanzados otros proyectos relacionados con equipos y servicios hospitalarios, entre ellos la adquisición de un tomógrafo y la dotación de áreas como cirugía e imagenología.

“Tenemos un tomógrafo ya probado con resolución y con reserva presupuestal en el Ministerio de Salud. Tenemos otro proyecto que corresponde a dotación de sala de cirugías e imagenología que igualmente tiene reserva presupuestal por parte del Ministerio”, afirmó Pérez.

La gerente indicó que ahora se trabaja en la adquisición del mobiliario hospitalario y de los equipos biomédicos necesarios para cumplir con los requisitos de habilitación.

“Debemos cumplir con los requisitos de habilitación, Resolución 3100 del 2019. En ese sentido, en las proyecciones y en la planificación que hicimos incluimos todo el mobiliario y equipos para iniciar ese proceso lo más rápido posible”, agregó.

La puesta en funcionamiento de estos espacios dependerá de completar la dotación, adelantar los trámites técnicos y administrativos y posteriormente gestionar la habilitación ante la Secretaría de Salud de Boyacá. La ESE Santiago de Tunja también está a la espera de la dotación de la sala de partos por parte de la Gobernación de Boyacá.