Boyacá conquista por primera vez la vicepresidencia nacional de FENALPER

La representación de Boyacá llegó a la dirección nacional de FENALPER. En la Asamblea General de la Federación, realizada en Barranquilla, fue elegida la plancha impulsada por las asociaciones de personeros de Boyacá y Cundinamarca, dejando al personero de Facatativá, John Jairo Monroy, en la presidencia y al boyacense Iván Leonardo Rodríguez, personero de Santa Rosa de Viterbo, en la vicepresidencia. Julián Barajas, presidente de la Asociación de Personeros de Boyacá, ASOPERBOY, calificó el resultado como «...un balance más que positivo...» y destacó que «...es la primera vez en la historia que tenemos (Boyacá), representación a nivel nacional...».

Boyacá logró por primera vez representación en la junta directiva nacional de FENALPER, con un personero del departamento en la vicepresidencia. Ampliar Boyacá logró por primera vez representación en la junta directiva nacional de FENALPER, con un personero del departamento en la vicepresidencia. Cerrar

Barajas explicó que cerca de 40 personeros de Boyacá participaron en la Asamblea y respaldaron esta propuesta de representación nacional. Según el presidente de ASOPERBOY, la candidatura surgió de un trabajo conjunto con la asociación de Cundinamarca y permitió que Boyacá tuviera un lugar en la conducción de la organización que reúne a las personerías del país. «...La propuesta fue respaldada en la votación que se llevó a cabo acá desde Barranquilla...», afirmó Barajas, quien señaló que el resultado implica «mucha responsabilidad», y también la necesidad de trabajar con humildad por las personerías.

El dirigente de los personeros boyacenses sostuvo que uno de los principales desafíos está en la situación financiera de estas entidades, especialmente las de municipios pequeños. Barajas señaló que durante el encuentro se discutió la «...escasez presupuestal y financiera...» que afecta a buena parte de las personerías del país y planteó que la nueva junta directiva deberá buscar mecanismos para fortalecerlas. «...¿Cómo podemos fortalecer esas personerías desde la federación?...», fue uno de los interrogantes planteados por el presidente de ASOPERBOY.

La nueva representación también pretende cambiar la relación entre la federación y los personeros de los territorios. Barajas aseguró que buscan una FENALPER más cercana, que pueda convertirse en un respaldo para los funcionarios y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias. «...Queremos que la federación también sea una federación cercana...», manifestó el Barajas, quien además habló de impulsar alianzas internacionales y de aprovechar los contactos establecidos durante la Asamblea para fortalecer las personerías de Boyacá y del resto del país.

Precisamente, la agenda internacional fue uno de los componentes destacados del encuentro en Barranquilla.

De acuerdo con Barajas, la participación de expositores y representantes de otros países permitió conocer experiencias que podrían trasladarse a las personerías colombianas. Barajas mencionó los contactos establecidos con representantes de España y señaló que la intención es «...internacionalizar el conocimiento de todos los personeros...», además de explorar la posibilidad de realizar en el futuro actividades con participación internacional que contribuyan a la capacitación y fortalecimiento institucional.

Con Iván Leonardo Rodríguez en la vicepresidencia nacional, Boyacá asume ahora un papel inédito dentro de FENALPER. Barajas agradeció a los cerca de 40 personeros del departamento que respaldaron la iniciativa y aseguró que el reto será convertir esa representación en resultados para los territorios. «...Viene muchísimo trabajo...», sostuvo Julián, al enumerar como prioridades la capacitación, el fortalecimiento institucional, la articulación internacional y la construcción de alianzas que permitan llevar mayores capacidades a las personerías.